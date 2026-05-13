Estudio revela que casi el 50% de habilidades laborales desaparecerá antes de 2030: esta es la razón

Hace algunos años era difícil imaginar que tareas cotidianas del trabajo pudieran ser hechas por la inteligencia artificial. Hoy, herramientas capaces de redactar textos, responder correos, crear imágenes, analizar datos o incluso atender clientes ya hacen parte del día a día de muchas empresas.

Lo que antes parecían acciones específicas para las personas ahora puede ser automatizado en cuestión de segundos.

Debido a ello, el avance tecnológico está cambiando el mercado laboral a gran velocidad y, según un reciente estudio de OBS Business School, el impacto será mucho mayor en los próximos años.

De acuerdo con el informe, el 40 % de las habilidades laborales actuales dejarán de tener importancia antes de 2030, principalmente por el crecimiento de la inteligencia artificial y la automatización.



La inteligencia artificial ya está cambiando la forma de trabajar

El estudio, liderado por el profesor Josep Ginesta, secretario general de la Confederación patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, indica que el trabajo tradicional ya comenzó a desaparecer. Según el análisis, las empresas están dejando atrás los cargos con funciones fijas para pasar a modelos más flexibles, donde muchas tareas pueden ser automatizadas o hechas por sistemas inteligentes.



Además, el informe señala que el uso de inteligencia artificial en empresas pasó del 55 % en 2022 al 88 % en 2025, cifra que muestra qué tan rápido está avanzando esta tecnología en diferentes sectores.

De igual forma, la investigación advierte sobre el crecimiento de la IA "agéntica”, un sistema capaz de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin necesidad de supervisión humana constante.

Millones de empleos desaparecerán, pero otros nuevos aparecerán

Uno de los puntos que más llama la atención del estudio es que "la automatización podría eliminar hasta 92 millones de empleos antes de 2030". No obstante, también se espera que genere cerca de 170 millones de nuevos puestos relacionados con tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial y sostenibilidad.

Publicidad

Según el informe, el problema no será únicamente la pérdida de empleos, sino la dificultad que tendrán muchas personas para adaptarse a los nuevos perfiles que exigirán las empresas.

Actualmente, "el 76 % de las organizaciones indica tener problemas para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias para los nuevos entornos laborales".



Las habilidades humanas serán más importantes

Aunque la tecnología está ganando terreno, el estudio explica que las habilidades humanas seguirán siendo fundamentales. “Adaptarse a los cambios, aprender constantemente, resolver problemas, comunicarse y liderar equipos serán algunas de las capacidades más valoradas en el futuro”.

El informe también revela que la formación académica seguirá siendo importante, pues las personas con estudios universitarios ganan en promedio un 54 % más que quienes no los tienen, mientras que los salarios pueden aumentar hasta un 83 % en quienes cuentan con posgrados.

Publicidad

Sin embargo, los expertos aclaran que ya no bastará con obtener un título profesional, sino que será necesario actualizar conocimientos de manera permanente.

Otro de los cambios mencionados en el estudio tiene que ver con el crecimiento de los llamados empleos “verdes”, relacionados con sostenibilidad, energías limpias y cuidado ambiental.

La demanda de este tipo de conocimientos “aumentó un 22 % en solo un año, superando incluso la cantidad de profesionales disponibles para cubrir esos cargos”.

Según OBS Business School, sectores como salud, bienestar y cuidado personal también seguirán creciendo debido al envejecimiento de la población y a las nuevas necesidades sociales.

Para los expertos, el futuro laboral dependerá cada vez más de la capacidad de adaptación de las personas frente a la tecnología. En ese sentido, el estudio concluye que quedarse con las mismas habilidades durante muchos años podría convertirse en un problema a futuro, pues el mercado laboral, las herramientas, los procesos y las necesidades de las empresas cambian constantemente.