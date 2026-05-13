Google les soluciona uno de los mayores problemas a los conductores 'buñuelos' gracias a nueva IA

Google presentó una nueva función basada en inteligencia artificial para vehículos que busca ayudar a los conductores en una de las maniobras que más errores genera en carretera: los cambios de carril y las salidas en vías rápidas.

La herramienta fue anunciada durante el evento virtual Android Show 2026 y hace parte de la evolución de Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google integrado en automóviles.

La compañía bautizó esta tecnología como “Live Lane Guidance” o “guía de carril en vivo”, un sistema que utiliza la cámara frontal del vehículo para interpretar el entorno en tiempo real y asistir al conductor con indicaciones predictivas.



¿Cómo funciona la nueva IA de Google para los carros?

A diferencia de los sistemas GPS tradicionales, la nueva función no depende únicamente de mapas o ubicación satelital.

Según explicó Google durante la presentación, el sistema analiza continuamente lo que ocurre frente al vehículo mediante la cámara frontal instalada en el carro.



Con esa información, la plataforma puede identificar en qué carril circula el conductor y anticipar movimientos necesarios antes de una salida, incorporación o cambio de vía.

La compañía aseguró que el sistema puede recomendar el momento adecuado para realizar la maniobra, buscando reducir errores de orientación y cambios tardíos de carril.

Google Live Lane Guidance Foto: Google

¿Qué problema busca resolver esta tecnología?

Uno de los errores más frecuentes entre conductores ocurre precisamente cuando deben cambiar de carril en vías rápidas, especialmente en ciudades desconocidas o durante trayectos guiados por navegación.

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En muchos casos, las indicaciones tradicionales llegan tarde o generan confusión sobre la ubicación exacta del vehículo dentro de la carretera.

Con la nueva herramienta, Google busca que el automóvil tenga una lectura más precisa del contexto vial y pueda anticipar instrucciones antes de que el conductor llegue a una salida o cruce importante.

La integración entre inteligencia artificial y cámaras también permitiría una orientación más cercana a la conducción asistida.

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¿Todos los carros podrán usar esta función?

Google confirmó que la tecnología no estará disponible para todos los usuarios de Android Auto.

La función será exclusiva para vehículos que cuenten con el sistema “Google built-in”, es decir, modelos que incorporan servicios de Google integrados de fábrica.

Eso significa que conductores con la versión convencional de Android Auto no tendrán acceso inicial a Live Lane Guidance.

La empresa tampoco confirmó todavía qué marcas o modelos recibirán primero esta tecnología.



¿Qué otras funciones presentó Google para vehículos?

Durante Android Show 2026, Google también mostró nuevas capacidades de Gemini como asistente para conductores.

Según explicó Guemmy Kim, la inteligencia artificial ahora cuenta con “capacidad de contexto”.

Esto significa que el sistema puede interpretar información contenida en mensajes, correos electrónicos o eventos del calendario para ofrecer acciones rápidas mientras el usuario conduce.

Entre los ejemplos mostrados por la compañía aparece la función “Magic Cue”, capaz de detectar cuando una persona envía un mensaje preguntando por una dirección y sugerir automáticamente compartirla con un solo toque.

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La presentación también incluyó la participación de Paris Hilton, quien introdujo el concepto de “My Get-it-Done Partner”, enfocado en mostrar a Gemini como un asistente capaz de ejecutar tareas cotidianas dentro del vehículo.