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Donald Trump, dispuesto a reunirse con Putin y Xi Jinping para negociar fin de la guerra de Ucrania

"Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra", respondió Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

Donald Trump, Putin y Xi Jinping.
Donald Trump, Putin y Xi Jinping. Fotos AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

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"Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra", respondió Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

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La jornada estuvo marcada por los rumores sobre una posible reunión entre los tres presidentes en las próximas semanas para abordar el fin de la guerra, sin la participación de Kiev ni de sus aliados europeos. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la propuesta partió del presidente ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió este lunes que la cuestión se abordó durante la conversación telefónica que Putin mantuvo con Trump el pasado 9 de octubre, pero negó que exista un acuerdo para celebrar el encuentro durante la cumbre de la APEC del próximo noviembre en Shenzhen (China).

Zelenski rechazó la propuesta y acusó este lunes a Washington de buscar la capitulación de Ucrania al limitar supuestamente el intercambio de información de inteligencia y retrasar el suministro de misiles antibalísticos.

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Trump, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a Zelenski y ha pedido su relevo como presidente de Ucrania, acusó al mandatario ucraniano de "no estar ayudando mucho" a poner fin al conflicto.

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Después de que Zelenski afirmara que Trump "no está del lado correcto de la historia" por haber permitido a Rusia exportar diésel al mercado internacional, el republicano insistió este lunes en que otro interlocutor debe asumir las negociaciones en nombre de Kiev.

"Zelenski no sabe de qué está hablando. Zelenski es un hombre que debería haber resuelto esta guerra hace mucho tiempo. Es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania", declaró.

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