María Corina Machado: "El régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso" a Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este sábado en Panamá que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, teme su retorno al país, pero advirtió que "nada" impedirá que los venezolanos sean libres.

"El régimen de Rodríguez no quiere que yo esté presente, teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", declaró Machado a la cadena local TVN.

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"Pero Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez ni su régimen para impedirlo", agregó Machado cuando acudió este sábado a un centro de acopio instalado en la capital panameña tras el terremoto de 7,7 que sacudió a Panamá el viernes, sin registro de muertos pero sí de cerca de una treintena de heridos y daños materiales.

Esta es la segunda vez que Machado ofrece declaraciones a medios panameños desde que se encuentra en el país, al que llama su "segundo hogar", y en el que está al menos desde el 29 de junio pasado, día en el que difundió un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela luego del potente doblete sísmico que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.



La primera fue el pasado 5 de julio, en el marco de una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las víctimas del doble terremoto en Venezuela.

A finales de septiembre Machado intentó tres veces salir de Panamá sin éxito, ya que Curazao, Bonaire y Aruba - islas caribeñas muy cercanas a Venezuela - negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato.

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"Yo, como ustedes saben, estoy haciendo todo, todo, todo lo que está en mis manos para superar todos los obstáculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país, que es donde mi deber es estar", declaró Machado.

María Corina Machado. Foto: AFP

Al ser preguntada sobre cómo seguiría su plan de regreso a Venezuela, la líder opositora venezolana se limitó a responder: "Hasta ahora no ha sido posible, esa es la respuesta".

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Sobre Panamá, recalcó que el país centroamericano resguarda "las actas de la soberanía, de la libertad de Venezuela", en referencia a las actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.

"En la historia de Venezuela estará el nombre del Panamá y del presidente (José Raúl) Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad", agregó.

Si ha habido - continuó Machado - "un país que ha acogido con los brazos abiertos en su corazón a mis compatriotas ha sido Panamá, y lo ha hecho conmigo también" y tras el terremoto del viernes toca ahora a los venezolanos derramar su solidaridad con el país centroamericano, explicó.

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Este mismo sábado, el presidente Mulino reveló a periodistas, durante un recorrido por zonas del interior afectadas por el terremoto, que conversó con la presidenta interina de Venezuela.

"Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia" del país, dijo brevemente Mulino, cuyo gobierno no ha reconocido oficialmente a la Administración interina venezolana.

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Rodríguez expresó el viernes en sus redes sociales su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7 que generó daños de infraestructura en localidades cercanas al epicentro del temblor, situado en una zona costera del sur del país.

