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Más de 140 réplicas se han registrado en Panamá luego del terremoto de 7.7

Al menos 188 escuelas presentan afectaciones, que iban desde grietas y rajaduras hasta el colapso parcial de una estructura.

Terremoto en Panamá
Terremoto en Panamá
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Más de 140 réplicas se han registrado en Panamá después del terremoto de magnitud 7,7, que provocó afectaciones en viviendas, hospitales y centros educativos de varias provincias del país. Así lo confirmó René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), durante una entrevista con Recap Blu, en la que entregó un balance preliminar de la emergencia.

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Según explicó el funcionario, las zonas más afectadas se concentraban en el centro del país, particularmente en la península de Azuero, que comprende las provincias de Los Santos y Herrera, además de Veraguas y Coclé. En esta última región se reportó el colapso parcial del Hotel Continente, en el área de Penonomé, mientras que el Hospital Aquilino Tejeira tuvo que evacuar a sus pacientes, quienes continuaban recibiendo atención en carpas habilitadas para responder a la emergencia.

Sin víctimas mortales

Pese a la magnitud del movimiento telúrico y a la seguidilla de réplicas, García señaló que, hasta el momento de la entrevista, no se habían reportado víctimas mortales. Las autoridades habían rescatado a dos personas que quedaron atrapadas por el colapso de estructuras en Veraguas, ambas trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica por sus lesiones.

Terremoto en Panamá.
Terremoto en Panamá.
Foto: AFP

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Además, 15 estudiantes resultaron afectados durante la evacuación de un colegio, principalmente por golpes y situaciones de impacto emocional.

El balance preliminar también daba cuenta de daños en la infraestructura educativa. De acuerdo con información del Ministerio de Educación citada por García, 188 escuelas presentaban afectaciones, que iban desde grietas y rajaduras hasta el colapso parcial de una estructura. En el sector hospitalario, además del Aquilino Tejeira, se reportaron daños en el Hospital de Tonosí, en Los Santos, donde se realizó una evacuación de pacientes mediante un puente aéreo. Otros dos hospitales en el área de Las Tablas estaban pendientes de evaluación para establecer el alcance de los daños.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias advirtió que todavía no era posible determinar la totalidad de las afectaciones, pues las réplicas dificultaban las labores de inspección en terreno.

Ayuda de otros países

Frente a la posibilidad de recibir ayuda internacional, García aseguró que Panamá contaba con la capacidad necesaria para atender la emergencia y que, por ahora, no requería apoyo adicional de personal de rescate. No obstante, indicó que cualquier solicitud de asistencia de otros países tendría que definirse en coordinación con la Presidencia de la República.

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