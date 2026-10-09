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Videos del potente terremoto de magnitud 8.0 que sacudió Panamá

En redes sociales, varios usuarios compartieron los videos del fuerte terremoto que azotó al país vecino.

terremoto en panamá.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un terremoto de 8.0, según el último boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, ocurrió este viernes 9 de octubre en Panamá con una profundidad de 33 kilómetros y con epicentro en Pitaloza.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p. m.; el organismo técnico colombiano confirmó que el boletín fue procesado de manera manual y que, hasta el momento de la actualización, se habían consolidado 266 reportes de personas que sintieron el sismo.

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Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) de Colombia informó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 8.0 registrado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá. La entidad entregó un parte de tranquilidad frente a la posibilidad de afectaciones en el litoral nacional, luego de evaluar las características del movimiento telúrico.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las actualizaciones de los organismos competentes.

Videos de terremoto de 8.0 en Panamá

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En redes sociales, varios usuarios compartieron los videos del fuerte terremoto que azotó al país vecino:

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