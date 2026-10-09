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Terremoto en Panamá de magnitud 8.0: en Colombia se sintió con fuerza

El terremoto en Panamá ocurrió a las 12:56 p. m. y tuvo una profundidad de 33 kilómetros, según el reporte técnico.

Mapa del Servicio Geológico Colombiano con el epicentro del terremoto de magnitud 8.0 en Panamá.
Mapa del boletín del Servicio Geológico Colombiano que muestra la ubicación del epicentro del sismo de magnitud 8.0 en Pitaloza Arriba, Panamá.
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 8.0 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m. hora local, sintiéndose con intensidad en varios sectores de Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con información del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo una profundidad superficial de 33 kilómetros.

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El reporte oficial precisa que el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la población de Pitaloza Arriba, Panamá, en las coordenadas 7.54° latitud norte y -80.75° longitud oeste.

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El organismo técnico colombiano confirmó que el boletín fue procesado de manera manual y que, hasta el momento de la actualización, se habían consolidado 266 reportes de personas que sintieron el sismo.

Por su proximidad con el territorio colombiano, la sacudida se percibió con fuerza en distintas zonas del país, donde la ciudadanía reportó el movimiento de estructuras e instalaciones.

¿Cuáles son los datos oficiales del terremoto en Panamá registrado por el Servicio Geológico?

El Servicio Geológico Colombiano detalló la información técnica sobre el evento sísmico internacional:

  • Hora local del sismo: 12:56:08 p. m. (17:56:08 UTC).
  • Epicentro: Pitaloza Arriba, Panamá (Latitud 7.54°, Longitud -80.75°).
  • Magnitud: 8.0.
  • Profundidad: 33 kilómetros.
  • Agencia de origen: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
  • Total de reportes recibidos: 266.

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¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 8.0 en Colombia?

De acuerdo con los reportes procesados por el SGC, el movimiento telúrico fue percibido en Colombia debido a la cercanía geográfica con el epicentro panameño.

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Personas en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Quibdó y Manizales reportaron en redes sociales haber percibido el temblor, principalmente en edificios altos.

Las autoridades se encuentran monitoreando las unidades de gestión del riesgo para evaluar posibles afectaciones o barridos en los departamentos donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

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