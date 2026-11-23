Indignación en Argentina tras conocerse la brutal agresión que sufrió un joven de 19 años mientras compartía con un amigo, todo por un aparente ataque de celos de la expareja de su novia, quien le lleva buscando problemas desde que comenzaron su relación.

El agresor, dos años mayor que él, tiene un excelente estado físico debido a que práctica rugby, por lo que tiene una masa corporal superior. Pero lleva atacando a la actual pareja de su ex sin razón alguna y, el más reciente caso, por poco termina en tragedia.

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El joven estaba compartiendo con un amigo cuando por la espalda llegaron dos jóvenes -amigos del agresor- y esta persona para atacarlo, cuando reaccionó era tarde y con el primer puño quedó inconsciente, aun así, siguió pegándole y fue gracias a la persona que atendía que se detuvo.

“Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó. Mi hijo estaba con un amigo sentado tomando una gaseosa y, sin mediar palabra, esta persona lo agrede como se ve en el video y lo deja desmayado en el piso (…) Esto fue premeditado porque estaba con los dos amigos que se ven en el video. Dio una vuelta con el auto, lo vio a mi hijo tomando una gaseosa, fue por detrás y los otros dos se quedaron para que mi hijo no pudiera reaccionar”, contó el padre de la víctima en TN sobre cómo agredieron a su hijo.



Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro médico y se encuentra en casa recuperándose, pero presentando hinchazón y mareos por los golpes. Agradeció que los golpes no fueran fatales, pues en el video se ve que lo atacó de la peor forma y todo pudo terminar en una tragedia por un aparente ataque de celos.

“Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes”, dijo, contando que en el pasado ya se había metido con su hijo y antes la madre le pidió disculpas por su conducta.

“Rugbier”:

Porque en Merlo se encontró al novio actual de su ex e intentó desfigurarlo de espaldas pic.twitter.com/IoM78drjHb — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) November 23, 2026