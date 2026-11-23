El regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia habría estado condicionado por la presión del Gobierno de Estados Unidos, el comportamiento de las acciones de la compañía y el papel estratégico que tiene en el desarrollo de la inteligencia artificial. Así lo planteó Daniel Bilbao, CEO de Truora y experto en tecnología e inteligencia artificial, al analizar la reinstalación del empresario.

Bilbao considera que la decisión no puede entenderse únicamente desde el ámbito corporativo, pues también habría intereses políticos y económicos alrededor de uno de los actores centrales de la industria tecnológica. “Si Trump no decía ‘lo queremos de vuelta’, no iba a volver”, afirmó al referirse a la influencia que, en su opinión, habría tenido la administración estadounidense en este proceso.

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¿Qué papel habría tenido Donald Trump en el regreso de Jensen Huang?

El empresario explicó que la intervención del Gobierno estadounidense sería uno de los factores que ayudaron a cambiar el panorama en pocos días. También mencionó los resultados financieros de Nvidia, que, pese a ser positivos, no evitaron una caída de sus acciones.



Bilbao señaló que la compañía enfrentaba presiones por la percepción de una posible burbuja en el sector de inteligencia artificial y que la salida de Huang habría profundizado la incertidumbre entre los inversionistas.

“Mi sospecha es el Gobierno americano queriendo que sucediera y la presión en la acción fue lo más, como el driver principal, para que volviera a Nvidia”, sostuvo.

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A su juicio, el interés de Trump estaría relacionado con el papel que tiene Nvidia en la competencia tecnológica global y en los objetivos de Estados Unidos frente a China.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, visita un stand en la feria de tecnología. Foto: AFP

¿Qué significa que un CEO tenga tanto poder dentro de una compañía?

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Bilbao también planteó inquietudes sobre la dependencia que puede tener una empresa del liderazgo de una sola persona. En el caso de Nvidia, afirmó que el peso de Huang puede influir tanto en las decisiones corporativas como en el comportamiento de los mercados.

“Cuando alguien es tan importante que, aun cuando comete fallas, no pueda ser despedido porque es muy malo para la economía, eso es bien crítico”, señaló.

El experto agregó que esta situación puede generar riesgos para los accionistas, debido a la dependencia del desempeño y las decisiones de un ejecutivo.

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¿Existe una burbuja de inteligencia artificial?

Bilbao considera que sí hay sobrevaloraciones en empresas del sector, tanto en los mercados públicos como privados, aunque no cree que necesariamente se esté ante una caída comparable con la crisis de las puntocom. “Existen sobrevaloraciones. Sí, es una burbuja. ¿Completa como los tulipanes? No”, explicó.

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Aunque anticipa posibles correcciones en las valoraciones, sostuvo que la inteligencia artificial también será una de las principales fuentes de creación de riqueza durante los próximos diez años.