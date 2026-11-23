Un baby shower terminó en un tiroteo en Ohio, Estados Unidos. En los hechos, tres personas perdieron la vida y una más resultó herida. De acuerdo con las autoridades, el ataque habría ocurrido en medio de una disputa doméstica.

El enfrentamiento se produjo en la noche del sábado 21 de noviembre en un salón de eventos de Parma, cerca de Cleveland, y habría dejado como víctimas al padre del bebé que estaba por nacer y a su suegro, es decir, el padre de la madre del bebé.

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La Policía atendió un reporte de disparos y, al llegar, encontró a varias personas afectadas por el ataque. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo se produjo el enfrentamiento, que dejó capturado a uno de los hombres involucrados, de 29 años.

Sin embargo, hasta el momento no se le han presentado cargos, debido a que los detectives buscan determinar si fue quien inició los disparos o si actuó en defensa propia.



¿Quiénes murieron durante el tiroteo en el baby shower?

Pareja de la madre falleció en el tiroteo Instagram

Las autoridades identificaron como víctimas del tiroteo a Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45 años. Townsend era el padre de la mujer a quien le habían organizado el baby shower, quien salió ilesa del tiroteo.

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Adicionalmente, falleció Daviontae Pate, de 19 años, quien sería el padre del bebé que esperaba la joven y, además, uno de los hombres que disparó durante el enfrentamiento.

Según se ha conocido, el joven de 19 años no habría sido invitado al baby shower. Por otra parte, la Policía destacó que el hombre de 29 años permanece detenido y sería familiar de la futura madre.

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¿Qué investiga la Policía tras el tiroteo en Parma?

Los detectives recuperaron dos armas de fuego que estarían relacionadas con el tiroteo y trabajan en la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, así como en la recopilación de testimonios de las personas que se encontraban en la celebración.

El portavoz de la Policía, Scott Traxler, explicó que los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido antes de los disparos y establecer la participación de cada persona involucrada.

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Las pruebas balísticas también podrían ser necesarias para determinar de cuál de las armas salieron los proyectiles que causaron las heridas y las muertes.

Por ahora, el hombre detenido permanece bajo custodia mientras avanza la investigación. La Fiscalía será la encargada de determinar si existen elementos para presentar cargos en su contra, una vez se esclarezcan las circunstancias del enfrentamiento.