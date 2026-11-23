Un caso que involucra al ICE en Estados Unidos cumple 40 días, luego de que un inmigrante fuera atropellado y quedara en cama. “Denme algo para dormir y ya no despertar” fue la frase que, de acuerdo con Rodolfo Parra, le dijo a su hermano Miguel la última vez que pudieron verse, en medio de dolores físicos y desgaste emocional tras ser atropellado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre, se hizo viral y despertó las quejas de la familia, que afirma que no ha podido volver a verlo. Los familiares han denunciado que las autoridades migratorias no les han autorizado nuevas visitas al centro de rehabilitación donde permanece bajo custodia, mientras desconocen cómo avanza su recuperación.

Publicidad

“40 días destrozados, de angustia, de pensar día y noche qué va a pasar mañana, si será el día en que se tienten el corazón. A 40 días de lo que le pasó a mi hermano, seguimos en el limbo del olvido de las autoridades”, afirmó Rodolfo Parra.

Manifestaciones por Miguel Parra AP NewsRoom

¿Qué le pasó a Miguel Parra y cómo ha sido su recuperación?

Miguel Parra Hernández, de 48 años, conducía un vehículo que era perseguido por agentes migratorios del ICE cuando, en medio de una avenida de Houston, se detuvo, descendió y corrió. En ese momento fue atropellado por una Jeep Grand Cherokee conducida por funcionarios del ICE.

Según sus familiares, el hombre sufrió fracturas en la cadena y una pierna, lesiones que obligaron a varias intervenciones quirúrgicas y atención médica. Desde entonces, ha permanecido hospitalizado y bajo vigilancia migratoria.

Publicidad

Rodolfo Parra recordó que la última vez que habló con su hermano fue el 6 de noviembre, un encuentro que describió como uno de los más dolorosos, pues lo notó deteriorado, con barba crecida y un aspecto que, según dijo, evidenciaba su situación.

“Me dijo que ya no quería vivir, que no quería pelear su caso, que él sentía que no se estaba haciendo justicia con él”, contó. También manifestó que Miguel se quejaba del dolor en la rodilla y la espalda, agravado por permanecer acostado durante largos periodos.

Publicidad

¿Por qué la familia de Miguel Parra denuncia falta de información?

Un hombre observa desde un auto que pasa mientras un agente de ICE mantiene un perímetro después de que uno de sus vehículos pinchara una llanta en la avenida Penn el 5 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Continúan las protestas exigiendo el fin de las redadas de inmigración en las Ciudades Gemelas, que ya han resultado en las muertes a tiros de Alex Pretti, enfermera de Asuntos de Veteranos, y Renee Good, madre de tres hijos, a manos de agentes federales. AFP

Los familiares aseguran que no han recibido un informe médico completo sobre su estado, las cirugías realizadas o los procedimientos que podrían estar pendientes. También cuestionan que, pese a las solicitudes, no han podido acceder al centro de rehabilitación para acompañarlo.

La abogada que representa a Miguel Parra tampoco ha podido visitarlo recientemente. Hace una semana presentó un recurso de habeas corpus para buscar su liberación, pero hasta ahora no ha recibido la respuesta que espera.

Publicidad

Mientras tanto, el agente Mario Alberto Morales, señalado de atropellarlo, acudió a la corte el 2 de noviembre y pagó una fianza de 30.000 dólares. Está en libertad y enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

La familia y las organizaciones que acompañan el caso han solicitado que Miguel pueda recibir atención médica en un lugar elegido por sus allegados y que se garantice el acceso de sus familiares y su defensa.