El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que intervino directamente en la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente de Nvidia y dijo que la investigación en torno a su relación con una mujer que podría haber espiado para China apunta a que el empresario ha quedado "exonerado" de poner en peligro la seguridad nacional.

En declaraciones a la cadena CNBC, Trump dijo que estuvo "representado" en la reunión de la junta que este lunes restituyó a Huang en sus cargos al frente de la empresa y aseguró que el magnate "no hizo nada malo".

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"Los convencí. Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)", dijo el presidente, que afirmó que "la junta directiva se mostró muy razonable".

El republicano aseguró que Huang "no hizo nada malo" al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.



"Él no vendió nada que no debiera haber vendido, o al menos nada de lo que él tuviera conocimiento", aseguró el mandatario.

Jensen Huang durante la presentación de la nueva serie de GPU RTX 50 en 2025 Foto: AFP.

"Llevaron a cabo una investigación bastante exhaustiva y concluyeron que él quedaba exonerado, aunque no sé qué término prefieran usar. Al fin y al cabo, su negocio consiste en vender chips", añadió.

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Trump señaló también que la junta directiva de Nvidia "pidió garantías respecto a la amenaza a la seguridad nacional".

"Y les ofrecimos garantías, al menos basándonos en todo lo que sabemos, y sabemos mucho", concluyó.

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Jensen Huang tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado por su relación con Alice Huang.

La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno Trump trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA).