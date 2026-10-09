Este viernes, 9 de octubre, Panamá se vio afectado por el terremoto de 7.7 que sorprendió al país en horas de la tarde. Cada vez se van conociendo más videos y fotografías sobre los daños estructurales que dejó este movimiento telúrico.

Unas de las imágenes que más se han viralizado minutos después del terremoto es la casa del expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario compartió a través de su cuenta de Instagram los daños que tuvo su vivienda ubicada en Soná, una de las zonas afectadas por este temblor.

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De acuerdo con Martinelli, por fortuna, no se presentaron personas lesionadas o que hayan perdido la vida por el desplome de una parte de la casa de varios niveles.

"Afortunadamente solo son perdidas materiales", aseguró el presidente.



Terremoto en Panamá: parte de la casa del expresidente Martinelli se desplomó este 9 de octubre Instagram: @ricardomartinelli99

En uno de los videos compartidos por el exjefe de Estado en el período 2009-2014 se puede apreciar cómo varios pisos se vinieron abajo y quedaron convertidos en escombros. De hecho, algunos cayeron sobre un vehículo que estaba estacionado en la vía pública.

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Se reanuda operación en principal aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que ha reanudado sus operaciones aéreas después de la suspensión temporal por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que se hicieron inspecciones de pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y la torre de control, sin que se reportaran afectaciones que impidieran retomar las operaciones.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.