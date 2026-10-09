Terremoto de Panamá interrumpió programa deportivo y periodistas huyeron del set: quedó en video

Un fuerte terremoto de magnitud 8,0 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y dejó imágenes que evidencian los momentos de tensión que vivieron los habitantes durante la emergencia.

Uno de los videos que más llamó la atención en redes sociales fue el de un programa deportivo que se encontraba al aire cuando comenzó el movimiento telúrico y cuyos periodistas tuvieron que abandonar el set para ponerse a salvo.

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La grabación corresponde a una emisión en vivo del programa deportivo RPC, en la que un panel de periodistas analizaba la actualidad deportiva en un escenario que simulaba un espacio abierto de bar. Lo que inicialmente parecía una vibración leve se convirtió, en cuestión de segundos, en una sacudida que hizo tambalear los elementos del estudio y obligó a los presentadores a reaccionar.

En el video se observa cómo uno de los conductores advierte el movimiento y comenta entre risas: “mira, está temblando”. Sin embargo, la intensidad del sismo aumenta rápidamente y las estructuras de iluminación, las sillas y otros elementos del mobiliario comienzan a moverse con fuerza.



TERREMOTO EN PANAMÁ 🇵🇦

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Imágenes en vivo en RPC Panamá durante el terremoto M7.7 en Panamá 🇵🇦

Créditos 🎥 WhatsApp RS

Octubre 9/17:56:06 (UTC)



Atención a las réplicas, hasta ahora se reportan dos fuertes de M5.5 y M5.8 pic.twitter.com/vmfSp1h1tK — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2026

Periodistas deportivos evacuaron el set en plena transmisión

A medida que el terremoto se intensificaba, la preocupación de los integrantes del panel se hizo evidente. Los presentadores comenzaron a alertar a sus compañeros sobre la fuerza del movimiento, con expresiones como “cuidado, se formó” y “cuidado, compañeros”, mientras intentaban reaccionar ante la situación.

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En medio de la sacudida, los periodistas optaron por quitarse los micrófonos y salir rápidamente del plano de la cámara para buscar un lugar seguro. La transmisión dejó al descubierto el movimiento de los elementos del estudio, incluidos objetos de cristal que cayeron durante el temblor.

Poco después, el set quedó vacío mientras las estructuras continuaban vibrando. En la grabación también se aprecia cómo se interrumpe el suministro de energía, lo que aumenta la incertidumbre sobre lo que ocurría dentro de las instalaciones.

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Durante varios segundos, las cámaras registraron el movimiento de las banquetas y otros elementos del mobiliario sin que los presentadores estuvieran en sus puestos. Una vez pasó la sacudida principal, se escuchó a integrantes del equipo hablar fuera de cámara y evaluar lo sucedido, ante la posibilidad de que se presentaran nuevas réplicas.

El registro se difundió en redes sociales junto con otras imágenes del terremoto que muestran las reacciones de los residentes y las consecuencias del movimiento telúrico en diferentes sectores de Panamá.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 8,0, con una profundidad de 33 kilómetros.

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El epicentro fue localizado cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, en las coordenadas 7,54 grados de latitud norte y 80,75 grados de longitud oeste. Tras el evento principal, también se reportaron réplicas importantes, algunas con magnitudes cercanas a 6.

En el país vecino, las autoridades mantienen el monitoreo para establecer el alcance de las posibles afectaciones, especialmente en las regiones de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos. En redes sociales circularon imágenes de personas que evacuaron edificios y se congregaron en las vías públicas, así como registros que mostrarían daños en algunas estructuras.

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El movimiento telúrico también fue percibido en diferentes zonas de Colombia. Usuarios reportaron haber sentido el temblor en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Quibdó y Manizales, principalmente en edificios altos.

Mientras continúan las evaluaciones de las autoridades, los videos de la transmisión deportiva se han convertido en uno de los registros más llamativos de la reacción inmediata ante el terremoto, al mostrar cómo una emisión habitual pasó, en cuestión de segundos, a una evacuación de emergencia.