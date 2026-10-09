Alerta en Panamá por cadena de réplicas tras el terremoto: van más de 20 temblores

Una prolongada secuencia de más de 20 réplicas se ha registrado en Panamá durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, luego del potente terremoto que sacudió el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP), los movimientos secundarios se han concentrado principalmente en áreas como Soná, Tonosí, Coiba y Santiago.

El registro del organismo técnico evidencia una alta sismicidad continua tras el evento principal. Entre las réplicas de mayor intensidad revisadas por el IGC-UP figura un sismo de magnitud 6.9 a las 3:25 p. m., localizado a 25 kilómetros al este de Coiba, con una profundidad de 5 kilómetros.

Terremoto en Panamá, informe del Servicio Geológico Colombiano Foto: Servicio Geológico Colombiano

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Asimismo, se han contabilizado múltiples eventos destacados como un temblor de magnitud 6.4 a las 1:37 p. m., ubicado a 21 kilómetros al norte de Tonosí, y otro sismo de magnitud 6.1 a la 1:22 p. m. al noreste de la misma localidad. La profundidad de estos movimientos telúricos ha variado entre 1 y 16 kilómetros.

La actividad sísmica secundaria se ha distribuido en varios puntos de la geografía panameña, abarcando desde las costas de Soná y Tonosí hasta sectores como Chitré, Las Tablas, Santiago y La Chorrera. Las autoridades de monitoreo mantienen el seguimiento de los datos en tiempo real ante la persistencia de los temblores.



¿Cuántas réplicas van tras el terremoto en Panamá y cuáles son las más fuertes?

De acuerdo con el listado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, se han confirmado más de 22 sismos posteriores en menos de tres horas. Los eventos réplica más significativos reportados incluyen:



3:25 p. m. (Revisado): magnitud 6.9 a 25 km al este de Coiba (Profundidad: 5 km).

1:37 p. m. (Revisado): magnitud 6.4 a 21 km al norte de Tonosí (Profundidad: 10 km).

1:22 p. m. (Preliminar): magnitud 6.1 a 20 km al noreste de Tonosí (Profundidad: 10 km).

2:48 p. m. (Revisado): magnitud 5.7 a 38 km al sur de Soná (Profundidad: 5 km).

2:41 p. m. (Revisado): magnitud 5.6 en la costa de Centroamérica, a 703 km al suroeste de Puerto Armuelles (Profundidad: 10 km).

3:20 p. m., 2:17 p. m., 1:50 p. m. y 1:47 p. m.: cuatro réplicas de magnitud 5.5 ubicadas cerca de Soná, Santiago y Tonosí.

¿En qué regiones de Panamá se han concentrado las réplicas del sismo?

El reporte del IGC-UP señala que la mayoría de los temblores posteriores han tenido su epicentro en la zona centro y sur del país. Las zonas con mayor número de eventos registrados son:

