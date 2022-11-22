En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli

Terremoto en Panamá afectó parte de la casa del expresidente Martinelli
Mundo

Terremoto en Panamá: parte de la casa del expresidente Martinelli se desplomó

Martinelli-AFP.png
Mundo

Con Martinelli como imputado, inicia el histórico juicio por Odebrecht en Panamá

Ricardo Martinelli
Mundo

Los casos que enredan a Martinelli: "Asilo podría ser un favor político", dice exfiscal panameña

Ricardo-Martinelli-AFP.jpg
Nación

Petro por asilo de Martinelli: “Es un derecho universal, no importa si es de derecha o izquierda”

Expresidente-Ricardo-Martinelli.jpg
Nación

Expresidente Martinelli celebró en bar de Bogotá su asilo en Colombia: “Gocen la vida”

Petro-Martinelli-AFP.jpg
Nación

¿Qué cambió en Petro? El mismo que denunció a Martinelli por corrupción hoy le da asilo

Ricardo Martinelli
Mundo

Las razones detrás del asilo de Ricardo Martinelli en Nicaragua

Ricardo Martinelli
Mundo

Washington prohíbe ingreso a EE. UU. al expresidente panameño Ricardo Martinelli y su familia

Hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.jpg
Mundo

Hijos de expresidente panameño Ricardo Martinelli pagan fianza para evitar su detención en Panamá

302359_BLU Radio. Bandera Panamá / Foto: AFP.
Economía

“Si Colombia sube impuestos a los colombianos, Panamá se los baja”: expresidente Ricardo Martinelli

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad