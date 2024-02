Las razones detrás del asilo de Ricardo Martinelli en Nicaragua

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) está desde el pasado miércoles y por tiempo indefinido en la embajada de Nicaragua en Panamá , mientras se despide de su candidatura presidencial para los comicios del 5 de mayo, una postulación que aún se niega a soltar del todo aunque parezca cada vez más lejana.

El Gobierno de Nicaragua ha otorgado de manera expedita el asilo al exmandatario por, según la nota de la Cancillería nicaragüense, “considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad", en medio de acusaciones de Martinelli a la cúpula del Ejecutivo panameño de intentar "asesinarlo", tras ser condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero.

Poco después de la confirmación de asilo, varios carros llegaron a la sede nicaragüense en Panamá con un cargamento de refrescos, insumos de limpieza, herramientas y cables. También llegó de inmediato a las inmediaciones de la embajada el cuerpo especial de la Policía, conocidos como "Linces".

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el abogado del expresidente panameño, Sidney Sitton, entregó detalles sobre el proceso de su defendido y lo que buscan con el asilo.

El abogado defendió que Martinelli ha salido absuelto en dos ocasiones, "Ricardo Martinelli fue dos veces al juicio. Las dos veces salió absuelto con jueces diferentes. Fueron en total seis jueces que lo declararon absuelto. Pero además de eso, el Departamento de Estado norteamericano le había dado el principio de especialidad, cuando regresó a Panamá y Panamá simplemente no cumplió con ese ese principio o esa regla de especialidad y siguió dándole curso a procesos los cuales no podía hacerlo, porque dentro de la nota diplomática decía de forma taxativa que no se le podía procesar por otros delitos", contó.

Sobre la relación o cercanía de Martinelli con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, explicó que "data de cuando eran presidentes, es amigo de Ricardo Martinelli desde que eran presidentes los dos, así como también hizo amistad con el presidente Lula de Brasil, que también era presidente. Es decir, eran sus homólogos".

Sobre las aspiraciones del exmandatario para regresar a la Presidente de Panamá, señaló que "Ricardo Martinelli es candidato, porque para que lo puedan inhabilitar como lo quieran hacer, por las razones que quieran, tienen que llevarlo a un proceso administrativo electoral.

Nicaragua, un país con "muchas amistades" para Martinelli

Ante la sorpresa de la solicitud de asilo al Gobierno de Nicaragua, el vocero de Martinelli en días anteriores, Luis Eduardo Camacho, explicó a los periodistas que el expresidente "estudió en unos años en Nicaragua en el INCAE (escuela de negocios ahora cerrada) así que Nicaragua no es un país desconocido para él, tiene muchas amistades".

Martinelli, autoconsiderado un perseguido político, acusa desde hace días al mismo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el vicepresidente, Gabriel Carrizo, y un hermano del mandatario de orquestar un plan para “asesinarle” y evitar participar en las elecciones con su partido Realizando Metas.

