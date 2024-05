Petro tras decisión del CNE: “Les solicito rodear pacíficamente los centros del poder”

Desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la apertura de investigación y formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. El mandatario reiteró que se trata de una estrategia para tumbarlo y arremetió en contra del Consejo Nacional Electoral y sus magistrados, a quienes llamó vagabundos.

"No soy tan estúpido para cambiar por una riqueza que se evapora un proyecto político esperanzador del pueblo. Ni bobo que fuera. Así son ustedes, yo no, por más de que han intentado, han fracasado. Dice la constitución que el presidente no puede ser juzgado, sino por la comisión de acusaciones de la cámara, lo que hoy anunciaron es que 11 millones van a perder sus derechos políticos, quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos así lo quieren. El presidente no ha cometido ningún delito", dijo.

El mandatario convocó a los colombianos a las calles en respuesta a lo que él dice que es un golpe blando. "Si se atreven, y para ello hay que organizar coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, barrio, vereda, cabildo, si se atreven a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles, los invito, les solicitó independientemente de que pase conmigo, y rodear los centros de poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país".

La narrativa de funcionarios del Gobierno sobre la investigación anunciada se enfoca en el magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien intentan descalificar argumentando que tiene una animadversión hacia del presidente Petro. Sin embargo, estas afirmaciones no las hacen con el otro magistrado, Benjamín Ortiz, que tiene en sus manos también el expediente. Cabe mencionar que él es del partido Liberal, que es de Gobierno.

Publicidad

El mandatario también sugirió que seguirá adelante con su Gobierno hasta que los colombianos lo decidan. "Yo seguiré hasta donde el pueblo diga"