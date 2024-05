Así fue el recorrido de responsables de asesinato a director de La Modelo: hay 6 implicados

El coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado la tarde del jueves 16 de mayo en la carrera 30 con calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de la ciudad. Este hecho ocurrió pese a las amenazas que Fernández había recibido días antes debido a las rigurosas requisas en el centro penitenciario.

Así fue el recorrido de responsables de asesinato a director de La Modelo

El análisis de más de 50 cámaras de seguridad y el estudio de numerosos teléfonos celulares permitieron a las autoridades reconstruir el recorrido de los responsables del asesinato. Además, se confirmó la participación de al menos seis personas, distribuidas en tres motocicletas.

A las 4:10 de la tarde, el coronel Fernández salió de La Modelo en un vehículo conducido por un guardián, acompañado por el coronel Óscar Tovar, subdirector del centro penitenciario, según la investigación de Noticias Caracol. Desde el inicio, fueron seguidos por una motocicleta con un hombre y una mujer, quienes aguardaban cerca de la cárcel.

El vehículo tomó la calle 19 rumbo a la carrera 50, cerca del Club Militar y el batallón Caldas, luego se dirigió al norte por la carrera 50. En este punto, una segunda motocicleta relevó a la primera para evitar ser detectados. Los videos muestran que el vehículo siguió hasta la calle 63, todo el tiempo seguido por la moto. El recorrido continuó por la calle 63 hacia el oriente, y luego tomaron la carrera 30 hacia el norte.

Publicidad

A la altura de la estación de TransMilenio en la calle 70, el coronel Óscar Tovar se bajó del vehículo para tomar el transporte público. "Yo aprovecho que mi coronel va saliendo del establecimiento. Como más o menos vamos para el mismo sector norte y está lloviendo, me subo en el vehículo. Tomamos la ruta, me bajo antes para tomar un Transmilenio porque me parece más rápido para llegar a mi casa. Fue cuando se presentó el hecho unas cuadras más adelante", dijo en Noticias Caracol.

Diez cuadras después, a las 5:20 de la tarde, el sicario disparó un tiro certero que acabó con la vida del coronel Elmer Fernández. El conductor, que acompañaba al coronel, relató entre lágrimas cómo una motocicleta se acercó y abrió fuego.

Publicidad

Las autoridades, impactadas por la precisión y la cantidad de participantes en el crimen, creen que fue una operación planificada durante varias semanas, involucrando a expertos en inteligencia y operaciones especiales. El Gobierno ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables.