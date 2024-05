Subdirector de La Modelo estuvo con Elmer Fernández antes del crimen: "Fui a tomar el TransMilenio"

En horas de la tarde del jueves, 16 de mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado en la carrera 30 con calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de la ciudad. Este trágico suceso ocurrió a pesar de que días antes Fernández había recibido amenazas contra él y su familia debido a las constantes requisas que se realizaban en el centro penitenciario.

Horas después del asesinato, el teniente coronel retirado Óscar Alejandro Tovar Moreno, subdirector de la cárcel La Modelo, presentó su renuncia. “Era una decisión tomada de tiempo atrás. Estaba haciendo una especie de empalme con mi coronel Fernández, él estaba recién llegado a la unidad y yo estaba esperando a que afianzara para pasar mi renuncia, pero pues en vista de los acontecimientos se aceleró la decisión”, explicó en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

El teniente coronel (r) Tovar también contó que no contaba con un esquema de protección porque nunca lo había solicitado. Durante sus dos años como subdirector de la cárcel La Modelo, afirmó no haber recibido amenazas, razón por la cual se sentía tranquilo y seguro.

El asesinato de Elmer Fernández afectó profundamente a Tovar, quien reveló que estuvo con el coronel retirado Fernández minutos antes del homicidio. Según contó, ambos se desplazaban en el mismo vehículo, ya que la ruta del exdirector de la cárcel La Modelo le permitía acercarse al TransMilenio, medio que Tovar utilizaba para dirigirse a su casa, ya que lo consideraba más rápido.

“Estaba lloviendo, entonces pues yo me subo en el vehículo, yo me bajo antes para tomar un TransMilenio, pues porque me parece más rápido para llegar a mi casa y ahí es cuando se presenta el hecho, unos metros más adelante”, comentó Tovar, quien no alcanzó a tomar dicho transporte público.