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Mientras EE.UU. amplía acusación a Maduro, Delcy Rodríguez adelanta la Navidad en Venezuela

La mandataria hizo el anuncio en la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

Delcy Rodríguez.jpg
Delcy Rodríguez.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el adelanto de las fiestas navideñas en el país para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

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"Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", indicó la mandataria en la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), transmitido por el canal estatal VTV.

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Maduro decretó el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013 y que coincidía con momentos de crisis en el país petrolero.

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

Este jueves, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder.

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En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

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Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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