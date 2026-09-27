“Haberse apartado de Occidente le salió caro a Venezuela”: analista sobre Delcy Rodríguez en la ONU

La presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas representa, según el politólogo y analista Ángel Medina Devis, un intento del gobierno venezolano de reinsertarse en el mundo occidental después de años de distanciamiento de instituciones internacionales.

Medina sostuvo en Sala de Prensa Blu que Venezuela ha atravesado un largo proceso de alejamiento de organismos occidentales y consideró que la participación de Rodríguez en la ONU refleja un cambio en esa relación. “Se está reconociendo que haberse apartado de Occidente le salió supremamente caro a Venezuela”, afirmó durante la entrevista.

Legitimidad y ejercicio del poder

Sobre las discusiones en torno a la legitimidad del gobierno, el analista diferenció entre la legitimidad de origen y el control efectivo de las instituciones venezolanas. A su juicio, aunque existe un cuestionamiento sobre el origen de ese poder, otros países deben relacionarse con quienes ejercen el control institucional.



“No tiene legitimidad de origen, pero tiene algo que reconocen el resto de los países: tiene el control de las instituciones nacionales”, explicó Medina.

Democracia, transparencia y confianza

Publicidad

El discurso de Rodríguez también fue interpretado como un mensaje dirigido principalmente a la comunidad internacional. Para Medina, una eventual reinserción en el mundo occidental implicaría asumir compromisos relacionados con la democracia, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.

Sin embargo, advirtió que las promesas de democratización enfrentan un desafío central: la confianza de los venezolanos. “Muy bonitas tus palabras, pero no te las creo hasta que no suceda”, señaló al describir una posible reacción ciudadana.

Una oportunidad para reconstruir instituciones

Publicidad

Medina calificó el momento político como una “enorme oportunidad” para impulsar la reconstrucción institucional de Venezuela. En ese contexto, mencionó la necesidad de avanzar en instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

“Hay que aprovechar la oportunidad, al menos lo veo así”, expresó, al plantear que la ciudadanía debe ejercer presión y participar en la reconstrucción democrática.

Finalmente, al comparar el tono actual con discursos anteriores del chavismo, resumió el cambio con una frase: “Ya no huele a azufre”, en referencia al conocido discurso de Hugo Chávez ante la ONU. Para el analista, el desafío está en convertir las nuevas declaraciones sobre reconciliación, diálogo y elecciones en acciones concretas.

Escuche la entrevista completa acá: