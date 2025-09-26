Netanyahu en la ONU: habló de Palestina como Estado e hizo fuerte advertencia a Hamás

En la asamblea general de la ONU, que se está desarrollando en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizó su intervención en medio de una fuerte tensión por el conflicto entre Israel y Palestina. En su discurso, dio fuertes declaraciones contra Hamás, se refirió al reconocimiento de Palestina como Estado y a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.



Conflicto Israel Palestina

El primer ministro israelí, insistió en que Israel no reconocerá un Estado palestino y rechazó terminantemente la creación del Estado, advirtiendo que eso sería un "suicidio nacional". "Es una locura y no lo haremos", señaló.

"Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel", explicó. Además, añadió que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" el 7 de octubre.

El primer ministro también afirmó que los países que, como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá, han reconocido recientemente el Estado de Palestina, "recompensan a los más antisemitas del mundo".



Fuertes declaraciones contra Hamás

En su discurso, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.



Netanyahu también declaró que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

El primer ministro israelí, se dirigigió a los rehenes en manos de Hamás y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso. "No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa" proclamó, pronunciándose en hebreo y luego en inglés.

El ministro señaló, además, que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.



Fin de la guerra

Netanyahu también se refrió a la Franja de Gaza, afirmando que Israel quiere "terminar el trabajo" contra Hamás "lo antes posible"

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó el primer ministro para justificar su ofensiva.



La llegada de Netanyahu produjo varias protestas

La llegada del primer ministro israelí a la Asamblea General de la ONU provocó la salida de numerosos delegados de la sala, y también aplausos y vítores de otros.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos -reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes- habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.

En paralelo, había convocada en el centro de Nueva York una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad.