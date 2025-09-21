Reino Unido y Canadá reconocen el Estado palestino: justo antes de la Asamblea General de la ONU

Un movimiento diplomático sin precedentes marcó la agenda internacional este domingo, cuando Australia, Canadá y Reino Unido reconocieron formalmente al Estado de Palestina, un anuncio que coincidió con la confirmación de que Portugal también dará el mismo paso antes de la Asamblea General de la ONU. La decisión llega en medio de un contexto de recrudecimiento de la guerra en Gaza y con Israel rechazando tajantemente esta medida.

El reconocimiento, considerado simbólico pero cargado de peso político, convierte a Reino Unido y Canadá en los primeros países del G7 en apoyar abiertamente la solución de los dos Estados. La noticia se conoció mientras Francia y Arabia Saudita preparaban en la ONU una cumbre dedicada precisamente a discutir el futuro de esa fórmula de paz.



La posición de los gobiernos y la respuesta de Israel

El primer ministro británico, Keir Starmer, escribió en su cuenta de X que su país reconoce a Palestina para “revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes”. Su homólogo canadiense, Mark Carney, afirmó que Canadá quiere construir “la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el de Israel”. Por su parte, el australiano Anthony Albanese destacó las “legítimas aspiraciones” del pueblo palestino a tener un Estado propio.

En contraste, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el reconocimiento como un “peligro” para Israel y un “premio al terrorismo”. También aseguró que su gobierno luchará “en la ONU y en todos los frentes” contra lo que llamó una campaña de propaganda en su contra.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo oficialmente el Estado de Palestina, una decisión que llega a pocos días de la Asamblea General de la ONU que se va a realizar en Nueva York. El primer ministro británico Keir Starmer hizo el anuncio e instó a otras… pic.twitter.com/VHs5VViitq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 21, 2025

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue más allá al pedir la rápida anexión de Cisjordania, conocida en la narrativa israelí como Judea y Samaria, y el desmantelamiento de la Autoridad Palestina.



Una decisión que divide a la comunidad internacional

El paso dado por estas naciones refuerza un bloque de apoyo a la causa palestina que ya cuenta con cerca de tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU. Sin embargo, potencias como Estados Unidos mantienen su oposición. Durante su visita al Reino Unido, el presidente Donald Trump criticó la iniciativa y reiteró su apoyo irrestricto a Israel.

Publicidad

La decisión se produce mientras la guerra sigue dejando un saldo devastador. Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos en Israel, la ofensiva militar israelí ha causado la muerte de más de 65.200 palestinos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del ministerio de Salud del enclave, que la ONU considera fiables.

Este reconocimiento abre un nuevo capítulo en el tablero internacional y reaviva el debate sobre si la vía diplomática podrá frenar la espiral de violencia en Medio Oriente.