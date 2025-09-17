Petro defenderá política de paz total ante Asamblea General de la ONU

Colombia insistirá en la defensa de su política de paz total en escenarios internacionales, esta vez en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así lo informó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Al evento al que asistirá el presidente Gustavo Petro, la canciller Yolanda Villavicencio, entre otros integrantes del gabinete, tendrá su debate general de alto nivel entre el 23 y el 27 de septiembre.

Al consultársele sobre la agenda del gobierno, Montealegre indicó que “fundamentalmente sobre el proceso de paz con las Farc”, sobre lo cual recordó que van 10 años de implementación y defendió el respaldo que considera, ha dado el gobierno actual.

“Colombia va a reafirmar el compromiso de fortalecimiento y de cumplimiento de los acuerdos de Paz de La Habana”, comentó el ministro.

Pero más allá del informe de seguimiento de lo pactado con la antigua guerrilla, defenderá la política de paz total, pese a que en la actualidad están paralizados prácticamente todos los procesos de diálogos y se estaría avanzando tímidamente con el Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia y le dieron reconocimiento como Grupo Armado Organizado.

“Vamos a mostrar la política de paz total que tiene el presidente, que desde luego, no es incompatible con la implementación de los acuerdos de La Habana”, expresó Montealegre.

Recordemos que el minJusticia ha defendido la negociación con múltiples grupos e intenta que en el Congreso avance una ley que, entre otros aspectos, plantea algunos beneficios a integrantes de organizaciones criminales a cambio de negociaciones con el Estado.



Sobre la Asamblea

En cuanto al 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, este año tendrá la consigna “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

En la presentación oficial del evento se resalta que “la semana de alto nivel de este año destaca la urgencia de cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y revitalizar la cooperación mundial”.

Se espera que la delegación de Colombia viaje entre el sábado 20 y lunes 22 de septiembre para asistir a la cita.