Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Paz  / Es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad: ONU tras sentencia de la JEP

Es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad: ONU tras sentencia de la JEP

Este martes se conoció la primera sentencia de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc, por el caso de secuestro.

ONU se pronuncia tras sentencia de la JEP
ONU se pronuncia tras sentencia de la JEP
Foto: suministrada y @ONU_es
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:54 p. m.

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado conjunto en el cual se refieren a la primera sentencia de la JEP, que fue presentada este martes en horas de la mañana. Esa jurisdicción sentenció a siete exjefes de las extintas Farc por más de 20.000 casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto.

"El reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz. Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Así mismo, es fundamental que el Gobierno garantice las condiciones para la implementación de estas sanciones, incluidos los recursos financieros y la seguridad", dice el comunicado de la ONU.

Desde Naciones Unidas también dicen que confían en que la materialización de las sanciones pueda contribuir a la reparación de las víctimas, a la reconciliación y a la construcción de paz.

"Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación. El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición", agregan desde la ONU.

