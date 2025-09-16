El sufrimiento causado no tiene reparación plena: antiguo secretariado Farc sobre sentencia de JEP

Los siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc que fueron sentenciados por la JEP este martes, por su responsabilidad en los casos de secuestro, reaccionaron a la decisión de ese tribunal. Ellos deberán cumplir ocho años de proyectos de reparación para las víctimas.

"El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba. Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica", señala el comunicado del antiguo secretariado.

Excomandantes de las Farc acusados por secuestro

Según la JEP, las Farc son responsables de más de 20.000 casos de secuestro, Mientras estuvieron en cautiverio, algunas de las víctimas sufrieron torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal y violencia sexual.

"Reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes. En esos espacios hemos entregado información, aceptado nuestra responsabilidad y expresado nuestro anhelo de que algún día podamos ser perdonados. Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz, producto del acuerdo final de paz, son también un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia", señalan los excomandantes de la extinta guerrilla.

Por otro lado, el antiguo secretariado también dice en el documento que todavía tienen discusiones pendientes en la JEP y que necesitan claridades sobre algunos temas.

"Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento. Recordamos que, en octubre de 2024, nosotros —el último secretariado de las Farc — hicimos pública nuestra asunción de responsabilidad como máximos responsables y renunciamos expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados hasta ese momento. Por esa razón, miles de hombres, mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y sus familias, siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz", se lee en el documento firmado por los siete exmiembros del secretariado.