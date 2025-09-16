¿Exjefes de las Farc podrán participar en política tras la sentencia? Esto respondió la JEP

Este martes se conoció la primera sentencia de la JEP y es contra el antiguo secretariado de las Farc. Quienes deberán cumplir con esta sanción son: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

Es importante recordar que algunos de ellos ejercen cargos políticos pues, por ejemplo, Catatumbo y Gallo son senadores por el partido Comunes.

El magistrado de la Sección de Reconocimiento de la JEP explicó que, tras esta sentencia a ocho años, los exjefes de las Farc mantendrán sus derechos políticos.

JEP defiende sanciones restaurativas para excomandantes Foto: JEP

“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes. No obstante, y hacemos énfasis, se determinó que prima el cumplimiento de la sanción propia sobre la participación en política”, explicó el magistrado Camilo Suárez.

Es decir, que cuando alguna actividad política se realice el día en el que los exjefes de las extintas Farc deban cumplir algún proyecto de sanción, deberán priorizar la sentencia y cumplir con los trabajos relacionados con la misma.

“El ejercicio del derecho de participación en política no puede emplearse para emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios a la sentencia y a las decisiones de la JEP”, explicó Suárez.

Los siete exjefes de las Farc deberán cumplir sanciones restaurativas durante ocho años, no irán a la cárcel y las acciones y proyectos que desarrollen deberán estar enfocadas a la reparación de las víctimas.

Según la JEP, la extinta guerrilla de las Farc es responsable por más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.