Víctimas hicieron requerimientos que no fueron atendidos: general (r) Mendieta tras sentencia de JEP

El general en retiro, Luis Mendieta, fue secuestrado en 1998 durante la toma de Mitú, en el Vaupés. Mendieta estuvo casi 12 años en cautiverio y en diálogo con Blu Radio se refirió a la primera sentencia de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc.

Quienes fueron los máximos comandantes de esa guerrilla fueron condenados por secuestro, sin embargo, cumplirán una sanción propia, es decir, que no irán a la cárcel, pues la JEP consideró que aportaron verdad plena y asumieron su responsabilidad por estos casos.

Mendieta señaló que él participó en diferentes audiencias en la JEP y que allí se habló de las sanciones propias y los proyectos que cumplirían los excomandantes de las Farc, en esos espacios, según Mendieta, las víctimas hicieron unos aportes que no sienten que se hayan tenido en cuenta.

¿Exjefes de las Farc podrán participar en política tras la sentencia? Esto respondió la JEP Foto: suministrada

"En esas audiencias las víctimas hicieron una cantidad de requerimientos, de solicitudes y hoy las víctimas quedarán con un sufrimiento porque no ser tuvo en cuenta por parte de la JEP esos requerimientos que se hicieron", señaló Mendieta.

Excomandantes de las Farc acusados por secuestro

Los excomandantes de la guerrilla van a mantener sus derechos políticos mientras cumplen la sentencia. Sobre este tema, se refirió el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Sebastián Velásquez.

"Lo primero que debió hacer la JEP al condenar a ocho años de sanciones propias a los máximos responsables es la pérdida de los derechos políticos de estos comparecientes porque se trata de crímenes atroces y de lesa humanidad, si bien es cierto que las Farc cambió la cárcel por verdad, que aún no la debe, pues entonces que asuman sus responsabilidades como condenados", dijo Velásquez.

Otra reacción llegó por parte de la ONG Hijos de los Héroes, desde donde se refirieron a las sanciones y a las penas que imponen desde la JEP.

"Hoy se culmina el proyecto de impunidad para las Farc en la JEP. Es completamente desproporcional la pena impuesta con los delitos cometidos. Lo peor que puede pasar es que, al final, los únicos que reciban cárcel sean los militares que busquen defender su inocencia en la JEP. Recordemos que la condena para las Farc es de solo 8 años de penas restaurativas. Por otro lado, varios militares han manifestado su deseo de defender su inocencia en juicio adversarial. Por hacerlo, ya no solo se enfrentan a penas restaurativas sino a 20 años de cárcel", señalaron desde la organización.