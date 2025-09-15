Rodrigo Granda podría enfrentar juicio en la JEP por secuestro de Cecilia Cubas

La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas, quien era conocido como el canciller de las Farc. Esta jurisdicción además envió a Granda a la Unidad de Investigación y Acusación pues él no reconoció su responsabilidad en este caso. si la UIA considera que hay mérito, podría adelantar un juicio en su contra.

"El señor RODRIGO GRANDA ESCOBAR, dentro de la versión libre no reconoció su responsabilidad en los hechos que se le endilgan por las autoridades de la República del Paraguay. En ese orden, entiende el despacho que el análisis que se debe hacer al momento en relación con el factor material sigue girando en torno a un análisis probatorio bajo, no solo porque se está definiendo la competencia sino porque, al entrar en la ruta de no reconocimiento, el proceso se retrotraería a una fase primigenia que no es otra que la activación del ejercicio de la acción penal", explica la JEP.

La hija del expresidente paraguayo fue secuestrada en 2004 y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de la periferia de Asunción. La justicia paraguaya ha solicitado en extradición a Rodrigo Granda para que responda en ese país por este caso, sin embargo, recordemos que recientemente la JEP había abierto la puerta para investigar a Granda por estos hechos.

"Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre». El apoyo no solo se circunscribía a un factor ideológico sino que este tendría que ver también con uno de carácter militar, el mismo que se concretaría en facilitar las condiciones para poder fortalecer su brazo armado y esa colaboración estaba dirigida a superar las fronteras, trascender su doctrina subversiva, internacionalizar el conflicto", explicó la JEP sobre las razones por las que se admitió la competencia.

En el mismo sentido la Sección con Reconocimiento de Verdad decidió enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, es decir la Fiscalía de la JEP. Si Granda es hallado responsable se podría enfrentar eventualmente a 20 años de prisión.

"REMITIR la actuación adelantada por este caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz —UIA— para que investigue la responsabilidad del señor RODRIGO GRANDA ESCOBAR respecto del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia" se lee en el auto

La jurisdicción además explicó que "la vinculación del compareciente con los hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004, desde la óptica de la relación que se presenta con el conflicto armado colombiano no deja espacio a la ambigüedad. Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre»", dice la JEP.