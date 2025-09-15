Este martes, la JEP emitirá su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc

La sección con reconocimiento de verdad de la JEP anunciará este martes su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc.

Los exjefes de la extinta guerrilla deberán cumplir unas sanciones propias de la JEP, es decir que no irán a la cárcel, pues ese tribunal consideró que el secretariado aportó verdad plena y reconoció su responsabilidad por los casos de secuestro que se dieron en el marco del conflicto.

La sentencia es contra Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

Logo jep Imagen: cortesía JEP

Estos siete comparecientes deberán cumplir sanciones sobre cuatro ejes temáticos: la búsqueda de los desapariciones, el desminado humanitario, medioambiente y memoria de las víctimas.

Cada proyecto tendrá un plazo de vigencia y los comparecientes durante ese tiempo deberán cumplir la sanción. Estas sanciones contarán con el monitoreo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Es importante recordar que la JEP ha determinado que la extinta guerrilla de las Farc es responsable de más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.

Publicidad

La lectura de la sentencia contra los exjefes de esa guerrilla será a las 7:00 de la mañana desde las instalaciones de la JEP en Bogotá.