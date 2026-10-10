Terremoto en Panamá deja daños en viviendas y hospitales: ¿hay reporte de muertos?

El terremoto registrado en Panamá, con una magnitud reportada de 7,5, dejó daños en viviendas, hoteles, escuelas, iglesias y edificios gubernamentales de varias provincias. Emilio Batista, periodista de TVN en ese país, informó que las autoridades coordinaban el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas y que, hasta el momento de la entrevista, no se habían reportado personas fallecidas.

Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil presentado por Batista, las provincias de Veraguas, Coclé y Los Santos registraban afectaciones en sus infraestructuras. La situación también generó interrupciones en servicios públicos y la suspensión temporal del metro de Ciudad de Panamá debido a las réplicas.

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¿Qué daños dejó el terremoto en Panamá?

En la provincia de Veraguas se reportaron 18 viviendas afectadas, ocho centros de salud con daños menores o parciales y 35 escuelas afectadas en las zonas de Mariato y Soná. También se registraron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales y tres infraestructuras viales. Un menor lesionado fue rescatado en esa provincia.



En Coclé, el balance daba cuenta de 50 viviendas afectadas, dos hoteles, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales. La oficina de la Gobernación quedó inhabilitada, por lo que se habilitaron centros de contingencia en parques para atender la emergencia.

La provincia de Los Santos reportaba 14 viviendas afectadas, cinco hoteles con daños y seis personas lesionadas, incluidos menores de edad. Además, cuatro hospitales presentaban afectaciones y estaban siendo evaluados por personal especializado para determinar las condiciones de sus instalaciones.

Vista de la Gobernación de Penonomé, en Panamá, con parte de su estructura derrumbada tras el sismo de magnitud 7,6 registrado el 9 de octubre de 2026. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el temblor, que generó pánico en la capital. AFP

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¿Cómo están los servicios públicos tras el sismo?

La emergencia también afectó el suministro de agua potable. Batista explicó que una planta potabilizadora que abastece a más de un millón de personas suspendió sus operaciones y comenzó a recuperar el servicio de manera progresiva. Según el reporte entregado durante la entrevista, la distribución de agua se había restablecido en cerca del 70 %.

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En Ciudad de Panamá, el metro permanecía suspendido mientras se evaluaban las condiciones de seguridad ante la posibilidad de nuevas réplicas. Las primeras inspecciones no habían identificado fallas estructurales en sus instalaciones.

¿Cuántas réplicas se han registrado en Panamá?

Batista informó que se habían registrado más de 150 réplicas, algunas de magnitud seis durante la noche. El movimiento sísmico llevó a residentes de edificios cercanos al parque recreativo Omar, en la capital, a pasar la noche en ese espacio por temor a regresar a sus viviendas.

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“Por el momento no hay reporte de personas fallecidas producto de este siniestro”, señaló el periodista al referirse al balance disponible durante la entrevista.

Las autoridades preparaban el traslado de ayuda humanitaria hacia las provincias afectadas y esperaban actualizar el informe durante el mediodía. Según Batista, los equipos de emergencia estaban priorizando el envío de suministros y la evaluación de los daños para determinar las necesidades de las comunidades.