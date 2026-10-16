En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado denuncia que EEUU la ha excluido de las negociaciones sobre Venezuela

María Corina Machado denuncia que EEUU la ha excluido de las negociaciones sobre Venezuela

Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

María-Corina-Machado-AFP.png
María Corina Machado
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

Últimas noticias

Falsa alerta de terremoto en Japón magnitud 9.9
Mundo

Por error, Japón lanzó alerta por el terremoto más devastador de la historia magnitud 9.9

Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Mundo

El pulmón operado al papa León XIV muestra una "buena recuperación"

Publicidad

La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.

Sin embargo, el Departamento de Estado sostuvo que el partido de Machado, Vente Venezuela, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".

oportunidades de inversión en Venezuela.jpg
Oportunidades de inversión en Venezuela.
Foto: EFE.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Publicidad

Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó.

Publicidad

También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones.

"La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.

Publicidad

La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez.

Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.

También le puede interesar:

María Corina Machado.jpg
Mundo

María Corina Machado: "El régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso" a Venezuela

Marco-Rubio-AFP.jpg
Mundo

Marco Rubio niega que EEUU obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Bárbara César Siero
Mundo

Exmagistrada denuncia que régimen la presionó para firmar inhabilitación de María Corina Machado

Publicidad

Relacionados

María Corina Machado

Estados Unidos

Venezuela

Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad