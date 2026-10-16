En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tres niños y una maestra mueren en tiroteo de Oregón: presunto asesino tiene 16 años

Tres niños y una maestra mueren en tiroteo de Oregón: presunto asesino tiene 16 años

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Tiroteo-Primaria-Oregon-AFP.jpg
Tiroteo en Oregon
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Últimas noticias

Kristi Noem.jpg
Mundo

Kristi Noem deja de ser enviada especial para el Escudo de las Américas, según informa CBS

El cielo en Indonesia se tiñe de naranja.jpg
Mundo

Indonesia bajo un cielo sepia: el peligroso fenómeno que tiñó de naranja y amarillo varias regiones

Publicidad

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave.

El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.

Tiroteo-Colegio-Oregon-AFP.jpg
Tiroteo en Oregon
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 hora local. El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Publicidad

Los agentes que acudieron al centro, encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no habían divulgado la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido.

Publicidad

"Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche".

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

Relacionados

Tiroteo

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad