Tres niños y una maestra mueren en tiroteo de Oregón: presunto asesino tiene 16 años

Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Publicidad

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave.

El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.



Tiroteo en Oregon Foto: AFP

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 hora local. El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Publicidad

Los agentes que acudieron al centro, encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no habían divulgado la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido.

Publicidad

"Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche".

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.