María Corina Machado llegó a Caracas tras recorrer cuatro estados de Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington.

La dirigente opositora, de 59 años, fue recibida con euforia y lágrimas por sus seguidores. "Estoy aquí. Con ustedes", escribió en un mensaje en X.

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Machado llegó a Caracas por la noche por carretera tras una sorpresiva aparición el domingo temprano en la iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto, a unos 400 kilómetros de la capital. No precisó por dónde ingresó al país.

Miles de seguidores la acompañaron en autos y motos en una caravana que avanzaba lento, entre vítores y fervor. "María, si tú volviste, mi hija tiene que volver", gritó una mujer que iba de prisa en una moto.



Su regreso devuelve al centro de la política venezolana a la figura más influyente de la oposición, en momentos en que una facción opositora y el gobierno interino negocian una transición democrática con apoyo de Estados Unidos.

Vestida con su clásica camiseta blanca y jeans, saludaba a la multitud a su paso desde una camioneta.

La líder opositora y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, ya llegó a Caracas, tras recorrer en caravana los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua. En su trayecto hacia la capital venezolana, miles de seguidores salieron a las calles para recibirla entre gritos y muestras… pic.twitter.com/6tZXOik4hA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 26, 2026