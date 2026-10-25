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María Corina Machado llegó a Caracas tras recorrer cuatro estados de Venezuela

Miles de seguidores la acompañaron en autos y motos en una caravana que avanzaba lento.

María Corina Machado
María Corina Machado
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington.

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La dirigente opositora, de 59 años, fue recibida con euforia y lágrimas por sus seguidores. "Estoy aquí. Con ustedes", escribió en un mensaje en X.

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Machado llegó a Caracas por la noche por carretera tras una sorpresiva aparición el domingo temprano en la iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto, a unos 400 kilómetros de la capital. No precisó por dónde ingresó al país.

Miles de seguidores la acompañaron en autos y motos en una caravana que avanzaba lento, entre vítores y fervor. "María, si tú volviste, mi hija tiene que volver", gritó una mujer que iba de prisa en una moto.

Su regreso devuelve al centro de la política venezolana a la figura más influyente de la oposición, en momentos en que una facción opositora y el gobierno interino negocian una transición democrática con apoyo de Estados Unidos.

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Vestida con su clásica camiseta blanca y jeans, saludaba a la multitud a su paso desde una camioneta.

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