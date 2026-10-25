La extensión del horario de votación dificultó las elecciones, dice la Corte Electoral de Brasil

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, criticó la decisión judicial de última hora que ordenó extender el horario de votación en la segunda vuelta de los comicios, y advirtió que la medida generó "dificultades" técnicas, operativas y de seguridad.

Durante el discurso de cierre de la jornada electoral de este domingo, en Brasilia, Nunes Marques enfatizó que "nunca en la historia del TSE hubo prórroga alguna" y que no existía normativa legal que respaldara dicha extensión.

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Destacó que, si bien la solicitud inicial llegó alrededor de las 15:30 hora local (18:30 hora GMT), la medida cautelar se dictó formalmente pasadas las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), cuando "miles de urnas electrónicas ya se encontraban cerradas de forma automática por sistema, sin posibilidad de reapertura técnica".

El titular de la máxima corte electoral detalló que los equipos técnicos del tribunal debieron reestructurar de emergencia los sistemas y protocolos de recuento, bloqueando la recepción de los boletines de la urna electrónica para evitar que los resultados preliminares se filtraran antes del cierre definitivo.



Esta medida preventiva provocó "la mayor fila de boletines de urna jamás registrada", sin saber si los servidores centrales conseguirían almacenar esa cantidad de información. "Solo por este hecho podría haberse comprometido toda la elección brasileña", aseveró.

Asimismo, subrayó que la resolución judicial provocó "tensión" en los centros de votación y obligó a coordinar refuerzos de seguridad en todo el país para resguardar a los trabajadores electorales y miembros de mesa.

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Pese a los contratiempos, el presidente del TSE felicitó al mandatario reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, por la victoria y a su rival, Flávio Bolsonaro, por la campaña realizada, y destacó la solidez institucional y la respuesta del equipo técnico del organismo.

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

Nunes Marques es también uno de los jueces de la Corte Suprema, cargo al que accedió tras ser nominado en 2020 por el entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio y actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

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Por otro lado, el presidente del Supremo, el juez Edson Fachin, llamó este domingo a "respetar la voluntad soberana del pueblo" manifestada "en las urnas" y a "construir caminos comunes", tras la victoria de Lula.

"Concluida la contienda electoral, es momento de serenidad, responsabilidad y compromiso con el país. Las diferencias propias de la democracia no deben impedir la construcción de caminos comunes para enfrentar a los grandes desafíos nacionales", expresó Fachin.

El líder progresista se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con casi el 52 % de los votos válidos, al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, que acabó con 48 %.

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Tras los resultados, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria "en esas condiciones" y adelantó que pedirá la anulación de las elecciones, en una breve declaración a la prensa.

El primogénito de Jair Bolsonaro cuestionó la decisión del magistrado Cristiano Zanin, uno de los miembros del Supremo y quien antes fue abogado personal de Lula, de aplazar el horario de votación ante una petición de la campaña del jefe de Estado. "Cambió las reglas del juego en medio del juego", dijo el senador opositor.

