“Estoy aquí”: María Corina Machado confirma su llegada a Venezuela y reaparecerá en Barquisimeto

La líder opositora María Corina Machado anunció que se encuentra en Venezuela con un mensaje publicado en su cuenta de X: "Estoy aquí. Con ustedes". Su regreso fue celebrado por Edmundo González, quien aseguró que espera reunirse pronto con ella para impulsar el proceso político en el país.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió González en la red social. El dirigente afirmó que la llegada de Machado representa un momento importante para los venezolanos y expresó su intención de acompañarla próximamente.

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"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", agregó. También reiteró su mensaje de continuar la lucha política: "Ustedes lo saben, esto es hasta el final".

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano.



Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!



Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

Por su parte, el periodista David Alandete publicó en X que, de acuerdo con información del diario ABC, Machado reaparecerá en los próximos minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto.



Alandete señaló que el regreso habría sido posible mediante una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. Según su publicación, dos semanas antes le preguntó al presidente Donald Trump por el regreso de Machado y este le respondió que todo saldría bien.

"El plan ya estaba en marcha. Sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible", escribió el periodista. Hasta el momento, los mensajes citados no ofrecen detalles adicionales sobre las circunstancias de la llegada ni sobre la agenda que cumplirá la dirigente.

ABC: María Corina Machado ya está en Venezuela y reaparecerá en minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Su regreso ha sido posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados… — David Alandete (@alandete) October 25, 2026

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¿Dónde reaparecerá María Corina Machado en Venezuela?

Según la información divulgada por Alandete, la dirigente opositora reaparecerá en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Barquisimeto. No se han entregado más detalles sobre el acto ni sobre las actividades que realizará después de su llegada.

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¿Por qué María Corina Machado no había regresado a Venezuela?

Machado permaneció fuera de Venezuela desde finales de 2025. De acuerdo con la información suministrada, las autoridades venezolanas bloquearon su retorno por vías aéreas y marítimas y la calificaron de "prófuga". Estas medidas habrían impedido varios intentos de ingreso, principalmente desde Panamá.

La oposición ha cuestionado las restricciones y las considera arbitrarias. Mientras permaneció en el exterior, Machado continuó con sus iniciativas políticas y llamados a protestas, sin poder regresar al país.