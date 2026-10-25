En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Brasil
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “Estoy aquí”: María Corina Machado confirma su llegada a Venezuela y reaparecerá en Barquisimeto

“Estoy aquí”: María Corina Machado confirma su llegada a Venezuela y reaparecerá en Barquisimeto

Edmundo González celebró el anuncio y aseguró que pronto estará junto a la líder opositora.

María Corina Machado llega a Venezuela
María Corina Machado llega a Venezuela
Suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

La líder opositora María Corina Machado anunció que se encuentra en Venezuela con un mensaje publicado en su cuenta de X: "Estoy aquí. Con ustedes". Su regreso fue celebrado por Edmundo González, quien aseguró que espera reunirse pronto con ella para impulsar el proceso político en el país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió González en la red social. El dirigente afirmó que la llegada de Machado representa un momento importante para los venezolanos y expresó su intención de acompañarla próximamente.

Últimas noticias

Flávio Bolsonaro (1).jpg
Mundo

"Con lluvia o con sol": Bolsonaro pide salir a votar para cambiar el país

Elecciones en Brasil
Mundo

Colegios electorales abren las urnas para la segunda vuelta presidencial de Brasil

Publicidad

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", agregó. También reiteró su mensaje de continuar la lucha política: "Ustedes lo saben, esto es hasta el final".

Por su parte, el periodista David Alandete publicó en X que, de acuerdo con información del diario ABC, Machado reaparecerá en los próximos minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto.

Alandete señaló que el regreso habría sido posible mediante una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. Según su publicación, dos semanas antes le preguntó al presidente Donald Trump por el regreso de Machado y este le respondió que todo saldría bien.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"El plan ya estaba en marcha. Sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible", escribió el periodista. Hasta el momento, los mensajes citados no ofrecen detalles adicionales sobre las circunstancias de la llegada ni sobre la agenda que cumplirá la dirigente.

Publicidad

¿Dónde reaparecerá María Corina Machado en Venezuela?

Según la información divulgada por Alandete, la dirigente opositora reaparecerá en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Barquisimeto. No se han entregado más detalles sobre el acto ni sobre las actividades que realizará después de su llegada.

Publicidad

¿Por qué María Corina Machado no había regresado a Venezuela?

Machado permaneció fuera de Venezuela desde finales de 2025. De acuerdo con la información suministrada, las autoridades venezolanas bloquearon su retorno por vías aéreas y marítimas y la calificaron de "prófuga". Estas medidas habrían impedido varios intentos de ingreso, principalmente desde Panamá.

La oposición ha cuestionado las restricciones y las considera arbitrarias. Mientras permaneció en el exterior, Machado continuó con sus iniciativas políticas y llamados a protestas, sin poder regresar al país.

Publicidad

Relacionados

María Corina Machado

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad