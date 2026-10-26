El caso de abuso en el que estuvo involucrado Komanche antes de su extraña muerte

El influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, más conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México, ciudad donde residía. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien aseguró que ya se había comunicado con la familia del creador de contenido.

La información comenzó a circular luego de que medios mexicanos reportaran el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la ciudad de Monterrey.

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Hasta el momento, no se han confirmado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios mexicanos informaron que el cuerpo fue encontrado en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Nuevo León, donde residía Komanche.

La alerta se produjo luego de que vecinos notaran que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde el día anterior. La situación motivó el contacto con las autoridades, que acudieron al lugar y encontraron el cuerpo del creador de contenido.



Komanche involucrado en caso de abuso sexual antes de morir

Komanche, quien trabajó con otras figuras reconocidas de internet, como Ibai Llanos y El Rubius, entre otros, estuvo involucrado en controversias relacionadas con presuntas conductas de acoso y abuso sexual.

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Una de las más recientes ocurrió en septiembre de 2026, cuando una creadora de contenido identificada como Fernanda Val denunció que el salvadoreño la habría presionado con fines sexuales a cambio de favores laborales.

La streamer #fernandaval rompio el silencio y hablo como #Komanche es un violin , y abuso sexualmente de ella , donde dicho streamer busca afiliadas (streamers pequeñas) para abusar de ellas a cambio de entrar en los eventos de #EufoniaEstudios "SquidCraftGames" #Kick #FES pic.twitter.com/bRD2zomXhW — ❌ Remix ❌ (@RemixKingx) September 26, 2026

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La mujer hizo pública la denuncia y compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas. Según su versión, el streamer habría utilizado engaños de índole sexual para presionarla a cambio de beneficios laborales.

Durante una transmisión, Komanche mostró sus propias capturas de pantalla de los chats privados y sostuvo que los encuentros y las insinuaciones habían sido mutuos y consensuados. Además, negó haber acosado o abusado de la mujer.

Después de la controversia, el creador de contenido recibió comentarios y mensajes de hostigamiento por parte de usuarios de redes sociales.

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Komanche rompe el silencio y se pronuncia sobre su actual cancelación.



En la cual se le acusa de ser abusador, y muestra los mensajes que tenían como prueba de que la acusación que se le hace es falsa.



El streamer también comenta que tiene testigos de cómo entraban, y salían… pic.twitter.com/nX3PO5ibiK — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) September 26, 2026

Komanche fue acusado de enviar fotos íntimas a una menor

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En noviembre de 2023, Komanche enfrentó una acusación en redes sociales tras su regreso a Twitch. Una joven lo señaló de presuntas conductas sexuales inapropiadas, pero la denuncia terminó siendo cuestionada, según el borrador original.

En la publicación, la usuaria compartió una supuesta conversación con el creador de contenido. Allí afirmaba tener 14 años y estar próxima a cumplir 15 en diciembre de ese año. Según la acusación, el streamer le habría hecho comentarios sobre su apariencia física.

Komanche es acusado de groomer al intentar ligar con una supuesta niña de 14 años y mandarle una fotopolla.



"te ves muy bonita para ser tan chiquita"



Una cuenta de nombre Dewi en conjunto con otras 4 cuentas mas, hicieron un hilo donde exponen conversaciones por IG que tuvo una… pic.twitter.com/5M9zDOIrgq — INCOsky (@INCOsky) March 17, 2024

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Además, la joven aseguró que Komanche le había ofrecido un regalo de índole sexual y que le habría enviado una fotografía íntima. La imagen circuló sin censura en X, pero posteriormente fue eliminada después de que surgieran cuestionamientos sobre su autenticidad, a partir de una comparación física con el creador de contenido.

A comienzos de 2024, Komanche manifestó que tomaría acciones legales contra la cuenta que difundió la acusación y contra otros perfiles que replicaron la información.

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Komanche iba a participar en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

El creador de contenido tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el evento organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que revelara anticipadamente su participación, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad, según confirmaron tanto la organización como el propio streamer.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varios creadores de contenido reaccionaron en redes sociales. Pol Turrents publicó un corazón roto, mientras que xTheFocuSx escribió que estaba sin palabras.