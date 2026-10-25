Estudiantes de Santander podrán estudiar en universidades del exterior: así funciona el programa

Cada vez más jóvenes colombianos buscan continuar su formación profesional fuera del país. Durante el ciclo académico 2024-2025, 10.213 estudiantes colombianos se matricularon en instituciones de educación superior de Estados Unidos, un aumento del 0,9 % frente al periodo anterior, de acuerdo con el informe Open Doors. En Santander, el Bachillerato Internacional (IB) es una de las alternativas educativas que busca preparar a los estudiantes para ese proceso.

El programa ofrece una formación que combina el aprendizaje del inglés, la investigación, el pensamiento crítico y la autonomía. También contempla orientación preuniversitaria para explorar carreras, identificar instituciones y conocer los requisitos de admisión y las opciones de financiación.

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¿Cómo funciona el programa IB para ingresar a universidades internacionales?

El Bachillerato Internacional otorga un diploma que puede ser reconocido por universidades de distintos países y promueve habilidades que pueden ayudar a los estudiantes a adaptarse a otros modelos educativos.



Carolina Charry, rectora de New Cambridge School Bucaramanga, explica que el proceso no se limita a obtener el diploma al terminar el colegio. Durante la trayectoria escolar, los alumnos desarrollan actividades que los llevan a formular preguntas, investigar, analizar información y construir argumentos, además de relacionar los contenidos académicos con situaciones globales.

El colegio es el único de Santander que cuenta con este programa, según la información suministrada.

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Estudiantes del New Cambridge School Bucaramanga Suministrado

¿Qué resultados ha obtenido el programa en Santander?

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Sofía Londoño, estudiante de la promoción 2026 de New Cambridge School Bucaramanga, consiguió una beca del 100 % para estudiar en Texas State University antes de graduarse.

La joven destacó el papel del inglés en su preparación y señaló que aprendió a incorporarlo a su vida cotidiana mediante la lectura y el consumo de contenidos en ese idioma. También mencionó los conocimientos relacionados con sostenibilidad, gestión de negocios y comunicación, así como las actividades de oratoria inspiradas en las charlas TED Talks.

"Todo esto ha contribuido a mi formación y preparación para alcanzar la beca", afirmó Londoño. Además, cerca del 16 % de los estudiantes de la promoción 2026 del colegio obtuvo becas para cursar estudios de pregrado. Entre ellos está Sebastián Cortés, quien consiguió una beca deportiva en Florida.

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Las condiciones de acceso y financiación dependen de cada universidad y del perfil de los aspirantes. Por eso, conocer los requisitos de admisión y fortalecer las competencias académicas antes de graduarse puede ayudar a los jóvenes a prepararse para estudiar en el exterior.