El adulterio espiritual, el pecado que causa más dolor: reflexión del pastor Andrés Corson

En la enseñanza sobre los libros proféticos de Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, el pastor Andrés Corsón identifica la idolatría, denominada en las Escrituras como adulterio espiritual, como el pecado que causa el mayor dolor y enojo divino.

Basándose en pasajes como Éxodo 20 y Ezequiel 16, la enseñanza enfatiza que Dios compara la entrega del corazón a otros dioses con la infidelidad matrimonial.

Publicidad

Este adulterio no se limita a estatuas religiosas; se manifiesta de manera sutil cuando objetos, vacíos emocionales, relaciones, búsquedas de poder o ideologías políticas desplazan a Dios del primer lugar de la vida.