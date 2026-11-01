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El adulterio espiritual, el pecado que causa más dolor: reflexión del pastor Andrés Corson

Según Corson, Dios compara la entrega del corazón a otros dioses con la infidelidad matrimonial.

Oración para el Domingo de Resurrección y pascua
Oración para el Domingo
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

En la enseñanza sobre los libros proféticos de Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, el pastor Andrés Corsón identifica la idolatría, denominada en las Escrituras como adulterio espiritual, como el pecado que causa el mayor dolor y enojo divino.

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Basándose en pasajes como Éxodo 20 y Ezequiel 16, la enseñanza enfatiza que Dios compara la entrega del corazón a otros dioses con la infidelidad matrimonial.

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