La batalla más fuerte del ser humano, su mente: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexionó este domingo, 1 de noviembre, sobre la batalla espiritual que se libra en la mente humana, destacando que los pensamientos pueden “provenir de Dios o del enemigo”.

Explicó que Satanás opera mediante acusaciones y argumentos falsos, los cuales deben ser derribados aplicando la fe y, según recalcó, la sangre de Jesucristo. Asimismo, enfatizó que una relación sólida con Dios se refleja directamente en el amor y el perdón hacia el prójimo, incluyendo a la pareja y a los hijos.

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Finalmente, invitó a la audiencia a rechazar la indiferencia, renovar sus pensamientos a través de las escrituras y asumir una determinación firme de servir al creador.

Escuche la reflexión dominical completa de César Castellanos aquí:

