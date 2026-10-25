Pastor Andrés Corson revela qué prácticas considera que pueden abrir puertas a los demonios

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson abordó la interpretación bíblica sobre los demonios y la importancia de mantener una vida espiritual constante después de un proceso de liberación. A partir de Mateo 12:43-45, explicó que, desde su perspectiva religiosa, no basta con expulsar los espíritus malignos si no se transforman los comportamientos y pensamientos que, según su enseñanza, permiten su regreso. “De nada sirve echar fuera el demonio o los demonios si seguimos cometiendo los mismos pecados que le abrieron la puerta”, afirmó.

Durante su mensaje, Corson enumeró varias conductas que, de acuerdo con su interpretación de las Escrituras, pueden convertirse en obstáculos para la vida espiritual, entre ellas las prácticas de ocultismo, los pensamientos negativos, los resentimientos, las obsesiones, el orgullo, la rebeldía y el amor al dinero. También cuestionó determinados contenidos audiovisuales y musicales que, a su juicio, pueden normalizar comportamientos contrarios a los principios cristianos. Para sustentar su reflexión, citó el pasaje de 2 Corintios 10:4-5 sobre la importancia de derribar argumentos y llevar los pensamientos a la obediencia de Cristo.

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Finalmente, el pastor invitó a los creyentes a fortalecer sus hábitos espirituales y a prestar atención a las decisiones cotidianas que influyen en su relación con Dios. “¿Cómo subimos nuestras defensas espirituales? Por medio de la oración, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, alabando y dando gracias a Dios”, expresó. Corson concluyó que la formación cristiana y el acompañamiento comunitario son fundamentales para mantener la constancia en la fe y avanzar en un proceso de transformación personal.

Escuche la reflexión completa aquí:

