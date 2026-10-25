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Pastor César Castellanos invitó a orar por Colombia y pidió misericordia ante los juicios de Dios

El líder religioso interpretó las profecías del Apocalipsis y explicó por qué considera fundamental la intercesión de los creyentes ante posibles adversidades.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos centró su mensaje en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, con una enseñanza titulada “Digno es el Cordero”. A partir de este pasaje bíblico, explicó su interpretación de las visiones sobre el fin de los tiempos y advirtió que las decisiones de algunos líderes nacionales podrían, según su lectura de las Escrituras, convertirlos en instrumentos de situaciones que desencadenen juicios sobre sus países.

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Durante su intervención, Castellanos explicó que los siete sellos del rollo mencionado en Apocalipsis representan juicios divinos que pueden afectar a cada nación. En su interpretación, los caballos descritos en el capítulo 6 simbolizan diferentes escenarios: un liderazgo que aparenta ofrecer paz, la violencia, el racionamiento de recursos y la muerte. “Pude entender algo, que es un juicio de Dios para cada nación”, afirmó el pastor, quien también relató que sintió la necesidad de orar por Colombia y pedir misericordia ante lo que considera posibles acontecimientos adversos.

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Como parte de su mensaje, Castellanos invitó a los oyentes a acompañarlo en una oración por la protección de Colombia y destacó la importancia de la intercesión colectiva. “Hay un pueblo que te ama, hay un pueblo que ora, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que gime”, expresó al recordar su oración por el país.

Escuche la reflexión completa aquí:

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