La presencia de Dios para mover el espíritu: la reflexión de monseñor Rafael de Brigard

En este mensaje dominical, el monseñor Rafael de Brigard reflexiona sobre la festividad de Todos los Santos y la importancia del bautismo como el momento en que cada creyente recibe la gracia y la santidad divina.

Explica que la muerte es vista por los cristianos como un tránsito hacia la presencia de Dios, por lo que la Iglesia también conmemora a los fieles difuntos y ora por su purificación.

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Además, analiza el pasaje de las Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo como el modelo ideal de vida espiritual, caracterizado por la humildad, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, la pureza y la búsqueda constante de la paz.

Sostiene que la verdadera hoja de vida ante Dios no se basa en logros mundanos, sino en una fe profunda y en la disposición de permitir que la santidad de Dios guíe cada acción cotidiana. Finalmente, anima a reconocer su condición de hijos de Dios y a dejar que esa luz interior brille a través del servicio y el amor al prójimo.



Escuche la reflexión completa de monseñor Rafael de Brigard: