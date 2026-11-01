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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La presencia de Dios para mover el espíritu: la reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La presencia de Dios para mover el espíritu: la reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard sostuvo que la verdadera hoja de vida ante Dios no se basa en logros mundanos, sino en una fe profunda.

Fe Oración
Oración
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

En este mensaje dominical, el monseñor Rafael de Brigard reflexiona sobre la festividad de Todos los Santos y la importancia del bautismo como el momento en que cada creyente recibe la gracia y la santidad divina.

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Explica que la muerte es vista por los cristianos como un tránsito hacia la presencia de Dios, por lo que la Iglesia también conmemora a los fieles difuntos y ora por su purificación.

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Además, analiza el pasaje de las Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo como el modelo ideal de vida espiritual, caracterizado por la humildad, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, la pureza y la búsqueda constante de la paz.

Sostiene que la verdadera hoja de vida ante Dios no se basa en logros mundanos, sino en una fe profunda y en la disposición de permitir que la santidad de Dios guíe cada acción cotidiana. Finalmente, anima a reconocer su condición de hijos de Dios y a dejar que esa luz interior brille a través del servicio y el amor al prójimo.

Escuche la reflexión completa de monseñor Rafael de Brigard:

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