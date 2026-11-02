Blessd llevó agua potable a más de 200 familias en Chile: "Qué bonito ayudar"

A solo un día de presentarse en Chile con su gira E.P.H.D.M. (El Peor Hombre del Mundo) LATAM Tour, el artista colombiano Blessd hizo una pausa en su agenda musical para visitar el Campamento Cerro La Virgen, en Peñaflor. Allí, junto a su mánager, Santiago Jaramillo, Dímelo Jara, y el futbolista chileno Igor Lichnovsky, participó en una iniciativa que permitió entregar sistemas de filtración de agua a más de 200 familias.

La actividad fue financiada por Blessd y la Fundación Lichnovsky, con la articulación técnica de WATERisLIFE y el apoyo de la Municipalidad de Peñaflor. Los beneficiarios son familias que no cuentan con una conexión formal y permanente a la red de agua potable y que deben almacenar el suministro recibido mediante camiones aljibe.

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Durante su recorrido por la comunidad, Blessd conversó con los habitantes y conoció directamente las dificultades que enfrentan. El artista destacó que esta acción busca extender fuera de Colombia el trabajo social que desarrolla junto a su equipo.

“Uno a veces no dimensiona, desde la comodidad de su hogar, cómo viven otras personas. Qué bonito poder venir, conocer esta realidad y mostrar que queremos ayudar”, afirmó.



Blessd llevó agua potable a más de 200 familias en Chile // Foto: suministrada

Un compromiso que busca continuar

Igor Lichnovsky resaltó que el artista haya decidido involucrarse personalmente pese a su agenda internacional. “Que tengan el tiempo, a pesar de su concierto, de su trabajo y de todas sus ocupaciones, de venir al barrio y aportar soluciones es admirable”, señaló.

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Por su parte, María José Terré, directora ejecutiva de WATERisLIFE, explicó que la intervención busca transformar la voluntad de ayudar en una solución concreta para las familias.

Blessd también aseguró que el apoyo no terminará con esta visita: “No es solamente venir acá y estar por hoy”. La iniciativa representa así una extensión de su labor social desde Barrio Antioquia, en Medellín, ahora con impacto en una comunidad chilena.