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Blessd hace historia en México con show con más de 20.000 espectadores

La música del Bendito trasciende fronteras y se posiciona, poco a poco, a nivel internacional. Prueba de ellos, su más renciente visita a Ciudad de México en donde llenó el Palacio de los Deportes.

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Blessd //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Con un traje en honor a Juan Gabriel, Blessd hizo historia durante su visita al Palacio de los Deportes, en Ciudad de México. El artista colombiano logró un sold out ante más de 20.000 espectadores, en una noche que confirmó su crecimiento internacional y la conexión que ha construido con el público mexicano.

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Un hito que le permitió llamar a México su "segundo hogar", algo que años atrás parecía lejano en la carrera de Stiven Mesa Londoño y que hoy se materializa gracias a sus éxitos, sin olvidar que el camino para llegar hasta allí no ha sido fácil.

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Blessd en México //
Foto: suministrada

Blessd ha dicho de sí mismo: "No soy ejemplo de nada". Durante el concierto, compartió parte de su historia y agradeció a la persona que creyó en él desde el principio, reconociendo el apoyo que ha sido fundamental en su trayectoria.

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También se dirigió a los asistentes con un mensaje de fe: "Lo más importante, encomiéndense con Dios; sin Dios no hay camino, sin Dios no hay vida, sin Dios no hay nada. Siempre Dios, siempre Blessd, un aplauso para Dios, que se escuche hasta arriba".

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Su proyecto El Peor Hombre del Mundo le ha abierto nuevas puertas y fortalecido su presencia internacional. Con un atuendo inspirado en Juan Gabriel, el paisa agradeció a los mexicanos por el cariño y el respaldo que han demostrado a través de sus canciones. La noche también contó con la participación de El Mailla y El Bogueto, quienes recibieron una ovación por parte de los asistentes.

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Blessd en México //
Foto: suministrada

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Un crecimiento que trasciende los escenarios

La conexión de Blessd con sus seguidores también se refleja en las plataformas musicales. En 2025, fue reconocido como el artista más escuchado de Colombia en Spotify y superó los 27 millones de oyentes mensuales, según las cifras citadas por su equipo.

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Así, Blessd reafirma su vínculo con México, un país que pasó de ser una plaza por conquistar a convertirse en uno de los territorios clave para su carrera.

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