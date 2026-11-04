Westcol dio "papaya" en live: usaron su tarjeta para hacer compras millonarias

Un descuido durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick le costó una suma cercana a los ocho millones de pesos al streamer colombiano Westcol. El creador de contenido dejó visibles los datos de su tarjeta de crédito mientras compartía la pantalla de su computador, situación que algunos espectadores aprovecharon para realizar compras sin su autorización.

El episodio ocurrió cuando Westcol mostró información bancaria sin ocultar los números de la tarjeta. Algunos usuarios hicieron capturas de pantalla y, minutos después, comenzaron a aparecer transacciones que él no había aprobado. El creador de contenido se percató de lo ocurrido al revisar los movimientos de su cuenta mientras seguía conectado con su audiencia.

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¿Qué compraron con la tarjeta de crédito de Westcol?

Entre las transacciones reportadas durante la transmisión aparecen compras de videojuegos en tiendas digitales, suscripciones a plataformas de entretenimiento y productos en supermercados.



Uno de los movimientos que llamó la atención fue la compra de una nevera, que habría sido pagada con los datos bancarios que quedaron expuestos. De acuerdo con lo que contó el propio creador de contenido, el valor acumulado de las operaciones se acercó a los ocho millones de pesos.

Las compras se habrían realizado en cuestión de minutos, mientras Westcol continuaba transmitiendo. La situación quedó registrada en el directo y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Westcol filtra su tarjeta de credito en Stream (Ya está cancelada) pic.twitter.com/OCdqIoXbhj — El que los deprime 👹 (@Ladepresion__) November 2, 2026

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¿Qué decisión tomó Westcol tras las compras no autorizadas?

Al darse cuenta de que estaban utilizando su tarjeta, el streamer se comunicó con su equipo de trabajo para solicitar el bloqueo inmediato del producto financiero.

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Durante la llamada pidió que cancelaran la tarjeta para evitar nuevos cobros y que aumentara el monto de la deuda.

El incidente también pone de manifiesto los riesgos de compartir información financiera durante transmisiones públicas. Los datos de una tarjeta pueden quedar expuestos a terceros cuando permanecen visibles en una emisión que puede ser grabada o capturada por los espectadores.

Tras lo ocurrido, Westcol decidió no solicitar la reversión del dinero al banco y asumir el valor de las compras, pues reconoció que la exposición de sus datos se produjo por un descuido suyo.