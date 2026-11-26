La Policía Nacional reportó los resultados de las operaciones Eccehomo y Cerco Épico 2.0, como un despliegue de los Bloques de Seguridad Urbana en Cesar y Antioquia, tras la orden directa del presidente Abelardo De La Espriella de aumentar la seguridad en estos territorios.

En el primero de ellos participaron 663 uniformados, que intervinieron ocho municipios del Cesar y realizaron 84 allanamientos. Como resultado, fueron capturadas 70 personas y afectadas nueve estructuras criminales.

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Las autoridades también incautaron seis armas de fuego, cuatro granadas, 335 cartuchos y 3,5 kilogramos de droga.

Según la Policía, esa intervención estuvo dirigida a contrarrestar delitos como la extorsión, el secuestro, el hurto, el homicidio y el narcotráfico en el departamento.



No obstante, la segunda operación fue de forma simultánea en Antioquia, con 1.182 uniformados en 18 municipios, 116 allanamientos, 64 capturas y la afectación de 10 estructuras.

En el balance conjunto que hasta el momento suma la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana, el presidente Abelardo De La Espriella, reporta 959 capturas, 75 estructuras criminales impactadas y 918 allanamientos en 50 municipios de siete departamentos, además de la incautación de 97 armas de fuego, 9 granadas y 66 kilogramos de droga.

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En sus redes sociales, el jefe de Estado escribió: “estamos interviniendo territorios priorizados, desarticulando estructuras delincuenciales y narcoterroristas y fortaleciendo la presencia de la Fuerza Pública para devolverles la tranquilidad a todos los colombianos”.

Finalmente, envió un mensaje diciendo que los criminales no tendrán un solo día de tranquilidad.

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"Los vamos a perseguir, acorralar y llevar ante la justicia”.