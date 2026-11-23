Este lunes se vivieron momentos de tensión en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, tras un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de esa zona del país.

Desde la Gobernación del Cesar se pronunciaron a través de un comunicado y rechazaron estos actos terroristas por parte de grupos armados.

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“Rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní. El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas. En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata”, afirmaron desde la Gobernación del Cesar.

Atención: rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní.



El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas.



En el Cesar no… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) November 23, 2026

#Video Atacaron con drones la estación de Policía del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. #VocesySonidos pic.twitter.com/Sdm7AdMC4i — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 23, 2026

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Otros ataques recientes contra la Fuerza Pública en Cesar

El pasado sábado 21 de noviembre un soldado murió y 13 más resultaron heridos, luego de un atentado con explosivos y un presunto carro bomba cuyo objetivo sería el Batallón Especial, Energético y Vial nº 2 del Ejército en La Jagua de Ibirico.