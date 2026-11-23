Un grave ataque terrorista perpetrado contra las instalaciones de un batallón militar a la salida del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó como saldo un soldado indígena de la etnia wayúu fallecido y 23 militares heridos. El atentado, ocurrido en horas de la noche, encendió las alarmas en el departamento tras registrarse simultáneamente situaciones de alteración del orden público en municipios vecinos como Pelaya y Curumaní.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Hernández, confirmó en diálogo con Mañanas Blu que la principal hipótesis apunta a una acción coordinada de grupos armados ilegales como respuesta a los recientes operativos oficiales en la región.

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El modus operandi: Drones de distracción y un furgón adaptado

El mandatario local detalló la táctica utilizada por los atacantes, aclarando que no se trató de un bombardeo directo con aeronaves no tripuladas, sino de una maniobra de distracción visual e inteligencia previa.

"Los drones quizás fueron utilizados para distraer a los militares. Es la última información que tenemos... Esas ráfagas fue contra drones como tal, pero también al parecer hubo algún intercambio de disparos", explicó el mandatario. Según su relato, mientras la tropa reaccionaba disparando a los aparatos que sobrevolaban la base para fijar el blanco, los criminales lanzaron los artefactos explosivos desde un vehículo estacionado en las inmediaciones.



El ataque se efectuó mediante un furgón que había sido hurtado meses atrás y condicionado de manera artesanal con lanzaderas. Los atacantes cargaron entre 16 y 17 cilindros bomba con metralla y pólvora, en lo que el alcalde calificó como un plan meticuloso y organizado.

"Tengo que decirle que esto pudo haber sido peor. Tengo que decirle que pudo haber sido peor porque solamente de los 16 o 17 cilindros explotaron siete, ocho y que otros cayeron en un terreno que obviamente está deshabitado", enfatizó Hernández, advirtiendo que la proximidad del batallón a una estación de servicio de gasolina pudo haber derivado en una catástrofe de dimensiones mayores para la población civil.

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Retaliación por golpes a las economías ilegales y la 'Operación Urano'

Para las autoridades locales, la motivación central del atentado radica en el avance de las operaciones de la fuerza pública contra las finanzas del narcotráfico, el contrabando de combustible y la extorsión en el departamento del Cesar.

"Creemos que esto es una retaliación a todo el trabajo que ha venido haciendo las fuerzas militares y policivas en esta operación Urano que el presidente inició para evitar en este caso la economía ilegal", afirmó el alcalde.

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El mandatario recordó que hace aproximadamente tres meses se logró la incautación de cargamentos de droga y la destrucción de un laboratorio de procesamiento en el sur del Cesar. Asimismo, destacó que la presión institucional ha afectado el apoderamiento ilegal de hidrocarburos a través del poliducto regional y ha golpeado las redes de extorsión que asediaban a contratistas de obras públicas en la zona.

Cuadro médico desgarrador y bolsa de recompensa

El alcalde Hernández, quien además es médico especialista en ortopedia y traumatología, se trasladó a los centros asistenciales de Valledupar para evaluar personalmente el estado de salud de los soldados heridos.

"Yo mismo estuve en las clínicas en Valledupar cerciorándome de la situación y de verdad que son escenas desgarradoras... manos envueltas en bolsas porque habían sido cercenados completamente, miembros con exposición ósea, con daños vasculares, sangrados activos, muchachos prácticamente casi en shock hipovolémico", relató de forma cruda.

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Ante la gravedad de los hechos, las autoridades anunciaron medidas inmediatas para dar con los responsables de la planificación y ejecución del atentado.

"Estamos ofreciendo 50 millones de pesos... en esa bolsa conjunta entre Gobernación y Alcaldía de Jagua de Ibirico para que nos puedan dar información veraz acerca del paradero no solamente de los autores materiales de este hecho terrorista, sino también de los autores intelectuales", confirmó el alcalde, señalando que la cifra podría incrementarse si es necesario.

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Escuche aquí la entrevista: